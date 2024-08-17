Що буде з організмом, якщо щодня пити келих вина

Нещодавні наукові роботи спростували міф про те, що помірне споживання алкоголю може бути сприятливим здоров'ю. Вони не виявили жодних доказів, що підтверджують позитивний вплив на тривалість життя, та наголосили на небезпеці, включаючи збільшення ризику розвитку онкологічних захворювань.

Сучасні дослідження розвінчують уявлення про сприятливий вплив помірного вживання алкоголю на здоров'я, вказуючи на недоліки попередніх робіт. У минулих дослідженнях часто проводилося порівняння помірно питущих людей із тими, хто вже мав проблеми з алкоголем, що призводило до спотворення результатів.

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Нове дослідження алкоголю

Огляд 107 наукових праць показав, що якісніші дослідження не виявили зв'язку між помірним споживанням алкоголю та збільшенням тривалості життя. Міфи, такі як "французький парадокс", сприяють зміцненню помилкових переконань, попри очевидні ризики, включаючи підвищену ймовірність розвитку раку.

Дослідження минулих років як правило, фокусувалися на людей похилого віку і не враховували їхні алкогольні звички протягом усього життя. В результаті помірно питущі люди порівнювалися з тими, хто утримувався або рідко вживав алкоголь через стан здоров'я, такі порівняння можуть вводити в оману.

Алкоголь завжди шкодить

Аналіз досліджень виявив, що ризик смерті серед помірно питущих був на 14% нижчим порівняно з тими, хто відмовився від алкоголю. Однак глибоке вивчення показало, що в дослідженнях високої якості, де були молоді люди та не включалися колишні алкоголіки до групи людей, які не вживають алкоголь, зв'язок між помірним вживанням та довголіттям був відсутній.

Вчені наголошують, що уявлення про корисність помірного вживання алкоголю для довгого життя не підтверджуються дослідженнями й що алкоголь несе у собі ризики для здоров'я, включаючи рак. Тому жодна велика медична організація не рекомендує вживання алкоголю.