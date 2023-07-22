Щоб уникнути ампутації: на Франківщині воїну нарощують 17 сантиметрів кістки на нозі

В Івано-Франківській області лікарі зберегли ногу українському захиснику, який дістав осколкове поранення, наростивши 17 сантиметрів кістки.

У МОЗ розповіли, що Андрій з Умані вже понад рік проходить лікування після важкого осколкового поранення, яке отримав на Донеччині.

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За словами медиків, ногу мали ампутувати, проте чоловік міг рухати пальцями та стопою, тож лікарі вирішили скористатися шансом і зберегти кінцівку.

Після того, як Андрій отримав важке поранення на Донеччині, його евакуювали спершу до Бахмута, а потім – до Краматорська, де його прооперували.

"Зробити все можливе, щоб врятувати ногу"

Потім військового направили в Івано-Франківську область на лікування. Тут лікарі вирішили зробити все можливе, щоб зберегти ногу.

Воїну встановили спеціальний апарат, яким витягують кістку з двох боків, щодня підкручуючи його на міліметр. Кістку вже вдалося подовжити до 6 сантиметрів,

– розповіли у МОЗ.

За словами медиків, процес нарощування тривалий. Щоб кістки “зустрілися”, потрібно ще приблизно 3 місяці.

Нога ще не функціональна, але чоловік не падає духом і підбадьорює сусідів по палаті.



Воїн позитивно налаштований / Фото з фейсбуку Обласної клінічної лікарні Івано-Франківська

"Якщо Бог врятував, значить у нього на мене плани"

Щодня Андрій самостійно підкручує апарат на міліметр та ставить відповідні позначки, щоб якнайшвидше відновитися.

Головне – шукати позитив, не зациклюватися на поганому. Мене поранило, а могло і вбити. Якщо Бог врятував, значить, у нього на мене є плани,

– каже захисник.

За час лікування військовий не лише не перестав боротися за життя, а й встиг одружитися. Його дружина – з Хмельниччини. У Андрія є 9-річний син, який живе з його батьками. Родина – найбільша мотивація і сила для воїна.