Чому на нігтях виникають білі плями

Білі плями на нігтях рук та ніг можуть вас налякати. Дивно, коли рожева пластина раптом покривається білими плямами та смужками. Але найчастіше вони безпечні.

Коли колір нігтьових пластинок стає білим, лікарі називають це терміном "лейконіхія". Як це проявляється: на нігтях рук та ніг виникають дрібні крапки, поздовжні лінії або смуги білого кольору. Або нігтьова пластина біліє цілком.

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Побіління нігтя

Найчастіше лейконіхія – невинне явище. Проте трапляються випадки, коли нігті вказують на проблеми зі здоров'ям. Нігті стають білими через два процеси:

Кератинізація – коли в нігті утворилося дуже багато білка кератину, ділянка ущільнилася і стала білою. Так проявляється справжня лейконіхія, коли страждає безпосередньо ніготь.

Хвороба, яка вплинула на їхнє здоров'я вторинно, – у цьому випадку страждає не ніготь, а нігтьове ложе – частина шкіри, що лежить під нігтем. При деяких хворобах порушується кровопостачання, і це стосується всього організму до кінчиків пальців рук і ніг.

Причини побіління нігтя

Виділяють кілька причин лейконіхії. Іноді їх важко відокремити одна від одної, але є деякі підказки, щоб зрозуміти, звідки взялися білі плями на нігтях.

Білі плями та крапки на нігтях – найчастіше ознака травми нігтя, а не дефіциту вітамінів чи мікроелементів в організмі. Тому не поспішайте бігти за вітамінними комплексами.

Травми. Ніготь біліє повністю або наполовину, якщо прищемити палець дверима. Хоча можуть з'явитись і смуги. Білі крапки та плями частіше з'являються у тих, хто гризе нігті чи носить тісне взуття.

Системні захворювання. Тобто ті, що зачіпають весь організм. Це може бути цироз печінки, хронічна хвороба нирок чи серцева недостатність. А ще інфекції: коронавірус чи туберкульоз.

На нігтях при цьому з'являються поперечні лінії білого кольору. Вони виникають через гіпоксію нестачу кисню в організмі та порушення кровопостачання. Рідше так виглядають і травми, тож ставити собі діагноз без лікаря не потрібно.

Брак мікроелементів в організмі. При нестачі заліза та цинку шкіра під нігтями світлішає майже наполовину нігтя. Цю ознаку називають нігтями Террі – вона властива багатьом системним хворобам.

Ліки та токсичні речовини. Препарати для хімієтерапії мають побічний ефект у вигляді появи смужок на нігтях. Ще цим грішать ліки для лікування акне – ретиноїди. При отруєнні миш'яком на нігтях можуть виникнути поперечні лінії.

Якщо ви думали, що миш'яком користуються лиходії зі старих серіалів, то помиляєтесь. Отруєння ним – біда для мешканців Аргентини, Камбоджі, Індії та навіть США. Все тому, що речовина міститься у ґрунтовій воді. І якщо пити її або додавати в їжу, можна сильно отруїтися.