Існують дві стадії смерті, слух зникає останнім: факти про вмирання, про які ви могли не знати

Тема смерті у більшості людей викликає страх. Це нормально, адже про смерть існує багато міфів та вигадок. Крім того, процес усе ще мало досліджений, а тому і загадковий.

Експерти розповіли 10 фактів про смерть, які ви могли не знати.

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Смерть – це процес

Попри те, що смерть може бути раптовою, у тих випадках, коли вона стається через хворобу чи старість, процес має чітку послідовність: уповільнене дихання, зниження або нестабільність серцевого ритму, падіння артеріального тиску та зміна кольору шкіри.

У час, який передує смерті, людина стає блідою через зниження артеріального тиску. Пальці стають холодними або синіють. Пульс слабшає, а дихання стає нерегулярним – це ознака того, що ситуація стає критичною,

– зазначив доктор медичних наук Закарі Палас.

Дихання уповільнюється – наближається смерть

За словами фахівців, при наближенні смерті в людини можуть виникати паузи в диханні протягом 15 – 20 секунд, але це ще не означає, що дихання обірвалося назавжди. Ці паузи – нормальна частина процесу вмирання.

Існують дві стадії смерті

Перша стадія відома як клінічна смерть – це час від повної зупинки кровообігу та дихання до настання необоротних змін в клітинах організму (коли їх вже не можна повернути до життя). Приблизно через 4 – 6 хвилин клітини мозку починають відмирати через втрату кисню – і настає біологічна смерть.

Серцево-легенева реанімація не завжди така ефективна, як у серіалах

Іноді людину можна реанімувати під час клінічної смерті, та це неможливо зробити під час біологічної смерті.

У популярних серіалах про медиків показують, що серцево-легенева реанімація (СЛР) рятує життя більшості людей. Втім, у реальному життя усе далеко не так, оособливо для людей із хронічними захворюваннями. Дослідження свідчать, що загальний рівень виживання після СЛР у середньому – близько 12% для випадків зупинки серця поза лікарнею і 24 – 40% – у госпіталях.

Слух – відчуття, яке зникає останнім

Слух – це останнє з п'яти чуттів, яке людина втрачає перед смертю. Науковці підтвердили, що слухові системи пацієнтів госпісу реагували подібно до слухових систем молодих, здорових людей навіть за кілька годин до смерті.

"Ми просимо родини говорити та ділитися своїми останніми думками, любов'ю та підтримкою зі своїми близькими, які проживають останні хвилини. Навіть коли артеріальний тиск падає, і люди згасають, вони можуть чути те, що ми говоримо", – пояснив доктор Палас.

Після смерті людина може мочитися

Наш мозок постійно надсилає сигнали, щоб керувати функціями різних частин тіла. Коли настає момент смерті, ці сигнали припиняються, а м'язи всього тіла зазвичай розслабляються.

"Шийка сечового міхура та анальний сфінктер постійно перебувають в стані скорочення. Коли ж до них припиняють надходити нервові сигнали, м'язи розслабляються. Тому, відразу після смерті може відбуватись мимовільне випорожнення кишківника або сечового міхура", – ідеться у статті.

Морфін не прискорює смерть, лише полегшує біль

Дуже часте і помилкове уявлення про морфін, що його дають пацієнтам для прискорення смерті. Насправді препарат лише полегшує страждання пацієнтів, які приречені на смерть.

Коли людина помирає, її артеріальний тиск падає, що призводить до зменшення кисню, який надходить до органів. Людина реагує на це задишкою і намагається збільшити частоту дихання.

Спостерігати за задишкою близьких людей дуже важко, а правильна доза морфіну усуває відчуття задухи, дозволяє людям під час вмирання дихати спокійніше,

– пояснює доктор Палас.

Окремі частини організму можуть бути живими після смерті

Першим вмирати починає мозок, а за ним всі інші органи. У процесі розкладання тіла важливу роль відіграють живі бактерії. Цей розклад під впливом бактерій призводить до виникнення сильного "запаху смерті".

"Життя пробігає перед очима"

Цей феномен часто описують у фільмах. Мовляв, коли людина помирає, вона бачить перед собою спогади з життя. Насправді цьому явищу, імовріно, є наукове пояснення.

Науокве дослідження 2022 року описало випадок пацієнта, який помирав і, ймовірно, пережив раптовий спалах пам'яті за кілька секунд до зупинки серця.

87-річного чоловіка, якого госпіталізували через крововилив у мозок унаслідок різкого падіння, підключили до апарату для електроенцефалографії, щоб дослідити його мозок. Чоловік помер від серцевого нападу просто під час того, як медики проводили обстеження. Сканування мозку показало спалах мозкової активності, пов'язаної з пам'яттю та сновидіннями, цей процес тривав 30 секунд. Імовріно, мозок чоловіка дійсно перед смертю відтворював спогади з життя.

Свідомість може існувати після зупинки серця

Насправді розгадати таємницю того, що відбувається зі свідомістю людини після смерті ще не змогли жодні науковці. Втім, спроб було чимало. Так, одне з останніх досліджень містить деякі відповіді на це питання.

Суть дослідження: пацієнтам з лікарень США та Великої Британії проводили реанімаційні заходи (СЛР) після зупинки серця. З 550 людей менш ніж 10% – одужали, але з тих, хто вижив, 4 з 10 згадували про певний рівень свідомості під час реанімаційних заходів. Деякі з них відзначали, що начебто відсторонено могли спостерігати за подіями, при цьому не відчували болю; відчували відокремлення від тіла.