Як допомогти близькій людині вийти з запою

Термін "запій" існує тільки в країнах травмованих радянським союзом і чітких його критерій немає. Але зазвичай мають на увазі регулярне вживання алкоголю тривалістю кілька днів чи тижнів.

Як зрозуміти, що в людини запій

На другій стадії алкогольної залежності вживання алкоголю стає важливішим, ніж інші справи. На цьому етапі у людини розвивається синдром відміни алкоголю, при якому організму стає дуже погано, коли рівень етанолу зменшується, пише Alcohol.

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Крім того, спроби похмелитися наступного дня можуть призвести до того, що людина напивається ще раз. На цій стадії людині потрібно випити набагато більше, щоб захмеліти. Спочатку 0,5 літра пива було достатньо, але тепер потрібні 2,5.

Не тільки відбуваються фізіологічні зміни, а й психологічний стан людини погіршується: людина стає агресивнішою, а потім апатичною, у неї все частіше виникають провали в пам'яті після вживання алкоголю.

У Міжнародній класифікації хвороб запійний алкоголізм входить до ширшої групи захворювань, відомих як "синдром залежності від алкоголю". У Сполучених Штатах поняття "запій" не існує, замість цього використовується термін "binge drinking", що означає вживання більше п'яти напоїв (50 мл чистого спирту) протягом 2 годин.

Як допомогти людині в запої

У сучасній медицині алкогольна залежність розглядається як хронічний стан, що вимагає тривалого лікування та підтримки ремісії. Алкоголь впливає на весь організм, наприклад, змінюючи нервову систему, щоб адаптуватись до етанолу.

Людина, яка страждає залежністю, може не знати про свої проблеми та можливі наслідки. Таким чином, важливо, щоб близькі люди не думали, що це просто відсутність сили волі чи бажання. Часто людина з алкоголізмом знає, в яку яму потрапила, але не знає, як вийти з неї.

Допомога алкозалежному, особливо тому, хто перебуває у запої, може бути дуже важким завданням. Експерти Національного інституту проблем зловживання алкоголем США стверджують, що також важливо, щоб помічник піклувався про себе.

Наприклад, попросив друзів та сім'ю про допомогу або відвідав терапевта, якщо у нього самого виявилися симптоми тривоги чи депресії.

У людей, які страждають на алкогольну залежність, може виникнути синдром відміни протягом 6 – 48 годин після відмови від алкоголю. Симптоми включають нудоту, тремтіння, пітливість, тривогу та нав'язливі думки. У цей момент потреби організму можуть бути сильнішими, навіть якщо людина вирішить відмовитися від спиртного. Наркологічні установи можуть допомогти людям із синдромом відміни. Але важливо обрати медичні установи з державною ліцензією на психіатрію та наркологію. Процес називається виведенням із запою.

Насправді лікарі проводять детоксикацію організму вдома, у машині виїзної бригади чи стаціонарі, видаляючи продукти розпаду алкоголю і відновлюючи баланс вітамінів і електролітів. Препарати групи бензодіазепінів, такі як діазепам, лоразепам і хлордіазепоксид, зазвичай використовуються для зниження синдрому відміни.

Іноді за кілька днів після відмови синдром відміни може прогресувати до білої гарячки. Коли це відбувається, реакція людини не відповідає дійсності. Наприклад, він може відчувати, що по ньому повзуть комахи, чути голоси та уявляти, що перебуває в іншому місці.

Крапельниці та детоксикація – це лише перший крок до відмови від вживання. Тяжка залежність від алкоголю – це як хронічне захворювання, яке не можна просто взяти та вилікувати. Більшість роботи припадає не так на препарати (хоча схвалені препарати на лікування алкоголю є), як на роботу з психотерапевтом, самоаналіз та групи підтримки.