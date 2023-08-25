Не можу перестати їсти: що таке булімія та як її лікують
Джерело:Johns Hopkins University
Булімія – це розлад харчової поведінки, при якому людина спочатку з'їдає велику кількість їжі за короткий період часу, а потім намагається позбутися її за допомогою штучно викликаної блювоти або застосування проносних.
Чому виникає булімія
На жаль, точна причина булімії невідома. У розвитку розладів харчової поведінки можуть відігравати багато чинників, включаючи генетику, біологію, емоційне здоров'я, очікування суспільства.
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Жінки частіше страждають на булімію, ніж чоловіки. Булімія часто починається у пізньому підлітковому чи ранньому дорослому віці. До факторів, що підвищують ризик розвитку булімії, належать такі:
- Генетика. Люди, які мають родичів з розладом харчової поведінки, більш схильні до розвитку цих станів. Надмірна вага у дитинстві або підлітковому віці може збільшити ризик.
- Психологічні та емоційні проблеми. Депресія та тривожні розлади збільшують ризик розвитку розладу харчової поведінки. Люди, які страждають на булімію, можуть негативно ставитися до себе.
- Дієти. Люди на дієтах схильні до підвищеного ризику розвитку розладів харчової поведінки.
Іншими факторами можуть бути стрес або погана думка про себе.
Симптоми булімії
- стурбованість фігурою та вагою;
- страх набрати вагу;
- повторювані епізоди вживання великої кількості їжі за прийом;
- відчуття втрати контролю над собою під час переїдання – людина не може припинити їсти чи не може контролювати те, що їсть;
- примус себе до блювоти або надмірні фізичні навантаження, щоб не набрати вагу після переїдання;
- використання проносних, сечогінних засобів або клізм після їжі, коли в них немає потреби;
- голодування, обмеження калорій чи відмова від певних харчів у період між переїданнями;
- надмірне використання дієтичних добавок для зниження ваги.
Для діагностики булімії психіатр розпитає про харчову поведінку, чи є страх набрати вагу. Також він може дати самоопитувальник для заповнення. Лікар порівняє симптоми із критеріями захворювання. Також можуть призначити аналіз крові для перевірки загального стану здоров'я.
Лікування булімії
Лікування складається з декількох напрямків: психотерапія та ліки.
Психотерапія. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає при булімії. Її мета – нормалізувати харчові звички та поведінку, які сприяють набору ваги. Вона допоможе змінити переконання, які підтримують обмежувальне харчування.
Ліки. Від булімії немає спеціальних ліків, зазвичай призначають антидепресанти разом із психотерапією.