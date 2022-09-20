Як побороти зубний біль: поради стоматологині

Перше, що ви маєте зробити, коли у вас почав боліти зуб – це звернутися до стоматолога. Але трапляються випадки, коли не виходить швидко потрапити до лікаря.

Стоматологиня Оксана Михайлюк розповіла 24 каналу, як подолати біль, якщо при собі немає медикаментів та як зміна пір року впливає на чутливість зубів.

Також на тему: Як втрата зубів пов'язана з деменцією: дослідження з поясненням лікаря

Зубний біль та його лікування

Чи можливо зняти гострий біль без допомоги стоматолога?

Гострий біль без допомоги стоматолога можливо зняти, тільки за допомогою фармацевтичних протизапальних препаратів (ібупрофен, парацетамол, ніфуроксазид та інші, – ред.).

Чи психосоматика впливає на подолання болю?

Оксана Михайлюк “Я думаю, що частково психосоматикою ми можемо повпливати на себе та переключитись. Але знову ж таки, до пори до часу. Якщо зубний біль гострий, людині він нагадується дуже швидко та все одно буде потреба звернутися до лікаря”/

Що потрібно мати в аптечці від зубного болю?

Відверто кажучи, я своїм пацієнтам рекомендую мати біля себе ліки зі знеболюючою та протизапальною речовиною та сама такі приймаю. Усі ці препарати доволі швидко реагують на біль в зубах.

Чи допомагає алкоголь у подоланні зубного болю?

Є варіант, що частково людина зможе відволіктись на щось інше, за допомогою такого кардинального способу. Тоді, можливо, біль зменшиться на деякий час.

Питання по стоматолога

Чи може онлайн консультація замінити похід до фахівця?

100% ні! Але провести онлайн консультацію можливо, щоб зрозуміти ситуацію та пояснити пацієнту деталі. Проговорити і обговорити його клінічний випадок – не можливо! У випадку онлайн спілкування лікар може відповісти на деякі питання, які ставить пацієнт, але вони будуть лише загального характеру.

Які маніпуляції повинен зробити лікар, перш ніж вирвати зуб?

Оксана Михайлюк “Перш ніж вирвати зуб пацієнту, лікар повинен зробити комп’ютерну томографію, подивитись на положення зуба та спланувати все. Після того зробити анестезію, а тоді вже зайнятися своєю справою”/

Зміна погоди від тепла до холоду, чи впливає на чутливість зубів?

Чутливість може виникнути у людей, які до цього мають схильність. Наприклад, якщо на вулиці починаються сильні вітри, або морози, людина дихаючи ротом може охолодити зуби. Ті, хто мають чутливість, будуть такі моменти відчувати. Але інакшого впливу пір року на зуби не існує.