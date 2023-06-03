Якщо людину вже вкусили, все просто. Отруйна змія залишає після укусу дві червоні крапки на невеликій відстані одна від одної. Неотруйна змія залишає кілька дрібних подряпин.

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Відійдіть подалі від місця де вас вкусили

Якщо змія вирішить, що ви є загрозою, вона може вкусити ще раз. Тому просто відійдіть – швидше за все, вона втече сама. Не намагайтеся зловити чи вбити змію. У рептилій добре розвинені рефлекси, тому навіть мертва змія може вкусити.

Якщо можливо, сфотографуйте змію на телефон з безпечної відстані. Фотографія допоможе лікареві зрозуміти, хто саме вас вкусив. Але якщо змія вже втікла, не витрачайте час на її пошуки.

Зніміть прикраси та розстебніть одяг

Змії найчастіше кусають у кінцівки – у ноги чи руки. Місце укусу швидко набрякає, тому потрібно зняти кільця та годинники, розстебнути манжети або зняти черевики. Якщо цього не зробити, аксесуари та одяг перетиснуть судини та посилять набряк.

Очистіть рану та накладіть пов'язку

Промийте рану теплою водою з милом або протріть місце укусу вологою серветкою це потрібно, щоб прибрати зі шкіри сліди отрути. Накрийте місце укусу чистою сухою пов'язкою.

Розслабте місце укусу і не задирайте кінцівки

Чим більше навантаження на кінцівку, тим швидше поширюється отрута. Якщо вкусили в руку, не треба нічого в неї брати, а якщо в ногу – треба постаратися не наступати. Положення найкраще вибрати таке, щоб укус був нижчий або хоча б на рівні серця, так отрута розповзатиметься по тілу повільніше. Спеціально лягати не потрібно.

Викличте швидку допомогу

Не витрачайте час на пошуки найближчої лікарні. Сироватка-протиотрута є не в кожній клініці, тому краще довірити вибір співробітникам швидкої допомоги – вони точно знають, де саме вам зможуть допомогти .

Щоб не виникло ускладнень, дуже важливо контролювати стан здоров'я потерпілого – укушеній людині потрібно після кожного введення протиотрути робити аналізи крові. Все це доступне лише у лікарні.

Чи потрібно відсмоктувати отруту

В авторитетних рекомендаціях щодо надання першої допомоги при укусі змії такої поради немає. Відсмоктувати отруту шприцом, вакуумним насосом або будь-яким іншим апаратом марне. А робити це ротом ще й небезпечно, якщо у роті чи на губах рятівника є ранки, він ризикує отруїтися сам.

Чого не можна робити при укусі отруйної змії