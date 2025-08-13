За словами експертів з компанії Ready Set Supplied, тісні речі можуть погіршувати кровообіг, підвищуючи ризик розвитку тромбозу глибоких вен – стану, коли в глибоких венах, зазвичай у ногах, утворюються небезпечні згустки крові, передає 24 Канал з посиланням на Express.

До факторів ризику під час польоту належать тривала нерухомість, здавлювання нижніх кінцівок та обмежений приплив крові. І все це може посилюватися через невдалий вибір одягу.

Яких речей радять уникати?

Передусім це обтислі легінси та вузькі джинси, адже вони обмежують рухи та погіршують циркуляцію крові в ногах. Сюди ж і вузькі пояси та коригувальна білизна, які можуть впиватися в живіт і стегна, викликаючи дискомфорт та тиск.

Не варто також обирати одяг із жорсткими швами чи тугими манжетами, аби вони не перетискали шкіру та не обмежували. свободу рухів.

Щодо взуття, то воно теж важливе для комфортного та безпечного перельоту. Якщо ви обираєте тісне, жорстке взуття, не дивуйтесь, що ноги набрякають.

Те, що чудово виглядає у залі вильоту, під час приземлення може обернутися набряками, скутою ходою та навіть поганим самопочуттям,

– застерегли експерти.

Як одягатись у літак?

Натомість фахівці рекомендують обирати вільні спортивні штани, штани з широкими штанинами або м'які лляні моделі, які не обмежуватимуть рухи. Для верху слід обирати бавовняні футболки, легкі кардигани або худі, що дозволяють легко адаптуватися до коливань температури у салоні.

Також варто віддати перевагу зручному взуттю без жорстких застібок, яке легко зняти під час польоту. А для довгих подорожей особливо корисними будуть компресійні шкарпетки, які підтримують кровообіг і допомагають запобігти набрякам.