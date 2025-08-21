Інтернет сповнений суперечливих порад, тож хвилювання пацієнтів цілком зрозумілі: не хочеться витрачати час, здавати аналіз повторно і нервувати через дрібниці, пише 24 Канал з посилання на European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Чи можна чистити зуби перед здачею аналізів?

Так, якщо мова не про мазки з ротової порожнини. Багато хто хвилюється, що солодкі речовини із зубної пасти можуть вплинути на рівень глюкози. Насправді це міф: у пастах рідко міститься чистий цукор, а кількості підсолоджувачів надто малі для впливу на аналітику.

У рекомендаціях щодо підготовки до здачі крові немає заборони на чищення зубів. Спеціальних досліджень на цю тему також немає.

Для аналізу калу на приховану кров чистити зуби також можна. Раніше через можливість появи крові з ясен результат міг бути хибнопозитивним, але сучасні тести розрізняють джерело крові.

Перед дихальним тестом на хелікобактер, навпаки, чистити зуби навіть корисно: це допоможе уникнути некоректних результатів.

А от напередодні експрес-тестів на антигени зі зразком із ротової порожнини рекомендується мінімум за пів години нічого не їсти, не пити, не жувати жуйку й не чистити зуби – це може змінити результат дослідження.

Чи можна снідати перед здачею аналізів?

Тут усе трохи складніше: не всі аналізи вимагають суворого голодування. Більшість лабораторних тестів рекомендується здавати "натще" – тобто не їсти щонайменше 8 – 12 годин перед забором крові. Це гарантує точність показників, адже після їжі змінюються рівні глюкози, гормонів та ферментів. До того ж норми більшості аналізів розраховані саме для умов голодування.

Деякі сучасні дослідження доводять: здавати кров на холестерин та ліпіди дозволено й не натще, а на показники таких тестів, як глікований гемоглобін, аналізи сечі чи генетичні дослідження, прийом їжі взагалі не впливає. Втім, поки що для більшості аналізів сніданок краще відкласти до їх проведення.

А кава або чай – можна?

Ні. Перед здачею крові офіційно забороняється кава, чай чи інші напої з кофеїном. Деякі дослідження показують, що кава незначно впливає на результати, але є дані, що у чоловіків чи людей з надмірною вагою вона може підвищити глюкозу значніше. Тому краще дотримуватися стандартних рекомендацій і залишити каву на потім.

Але звичайна негазована вода не впливає на результати аналізів і навіть допоможе легше здати кров. Але якщо здаєте сечу, нічого не пийте вночі до збору: це може розбавити аналіз.

Курити напередодні аналізу – можна?

Ні. Куріння впливає на результати крові та рівень ліпідів навіть якщо ви курите мало. Найкраще – утриматися від сигарет, а ще краще відмовитися від них узагалі заради здоров’я.

Чи обовʼязково здавати аналізи саме зранку?

Зазвичай так, але це залежить від типу аналізу. Для більшості досліджень ідеальний час – з 7 до 10 ранку. По-перше, легше дотриматись голодування після ночі. По-друге, біологічні ритми впливають на деякі показники, саме до ранку всі "норми" й були адаптовані.

Однак є аналізи, які не залежать від часу доби: генетичні тести, аналіз на глікований гемоглобін чи виявлення інфекцій. Їх можна здавати у зручний для себе час, дотримуючись основних правил підготовки.

У невідкладних випадках підготовка відходить на другий план – головне, швидко отримати результат.

Для діабетиків та малюків на грудному вигодовуванні допускається коротший проміжок від їжі до здачі крові – від 4 годин.