Через збільшення кількості хворих на COVID-19 вже два села закрили на карантин. Від 9 червня у селах Криничне та Дмитрівка встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти.

Обидва села розташовані у Болградському районі Одещині. Про це повідомляє Болградська районна державна адміністрація.

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Рішення про встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів ухвалили 5 червня.

Сільським головам населених пунктів Дмитрівка та Криничне доручили визначити місця дислокації двох карантинних постів, запровадити особливий режим в'їзду та виїзду у села та організувати їх роботу, а також забезпечити їх засобами індивідуального захисту, гарячим харчуванням тощо,

– мовиться у повідомленні.

Особливі правила в'їзду та виїзду зі сіл

На період введення особливого режиму через ці населені пункти не можуть здійснюватися регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення. Це стосується автомобільного транспорту у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні. Заборонили проведення релігійних заходів та діяльність закладів харчування. Планують запровадити ведення обліку осіб, які в'їжджають на територію сіл Дмитрівка та Криничне. Здійснення температурного скринінгу водіїв, пасажирів та громадян, які перетинають контрольно-пропускні пункти є обов'язковим.

Станом на 8 червня у Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання на СОVID-19. Після поліпшення епідеміологічної ситуації у цих населених пунктах карантинні послаблять.

Про те, які області не готові послабити карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.