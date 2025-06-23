Усі учасники дослідження на початку не мали ознак деменції. Протягом багатьох років вони регулярно проходили тести на пам’ять, а також заповнювали анкети, де вказували своє суб’єктивне відчуття контролю над життям, автономії та задоволеності, пише 24 Канал з посилання на Aging & Mental Health.

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Щастя впливає на памʼять

З’ясувалося, що люди, які відзначали високий рівень психологічного щастя, краще впоралися із завданнями на запам’ятовування. Причому цей зв’язок зберігався навіть у тих, хто мав симптоми депресії, що свідчить про незалежний захисний ефект щастя.

Хоча вплив рівня щастя на пам’ять виявився не надто великим, він був стійким. Автори роботи підкреслюють: психологічне благополуччя може бути самостійним фактором профілактики когнітивних порушень.

Докторка Амбер Джон з Університету Ліверпуля зазначає, що ці результати можна використовувати для створення програм підтримки психічного здоров’я та профілактики деменції.

Науковці припускають, що позитивний ефект може бути пов’язаний як із біологічними механізмами (наприклад, станом серцево-судинної системи), так і зі способом життя. Фізична активність, зниження рівня стресу, повноцінні соціальні контакти та турбота про психічне здоров’я – важливі складові для захисту мозку у зрілому віці.