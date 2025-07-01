Неалкогольна жирова хвороба печінки, або стеатоз, сьогодні спостерігається приблизно у кожної третьої людини на планеті, пише 24 Канал з посилання на Nutrients.

Також на тему Додаткова порція одного продукту покращить здоровʼя серця

При цьому захворюванні в клітинах печінки накопичується надлишок жиру, що з часом може призвести до запалень, фіброзу, розвитку діабету другого типу, ожиріння й навіть раку.

Середземноморська дієта позитивно впливає на печінку

Науковці з Університету Ровіра-і-Віргілі (Іспанія) провели масштабний аналіз: вони розглянули дані 13 клінічних досліджень, у яких брали участь 926 пацієнтів із діагностованим стеатозом печінки.

Результати виявилися багатонадійливим: перехід на середземноморський раціон помітно знижував вираженість симптомів хвороби. Окрім цього, позитивний ефект спостерігався також за умов інтервального голодування.

Таке харчування сприяло зниженню ваги, нормалізації рівня цукру в крові й зменшенню запальних процесів – усе це позитивно впливає на стан печінки,

– зазначають автори публікації.

У чому секрет середземноморської дієти? Її основа – свіжі овочі й фрукти, цільнозернові продукти, горіхи, оливкова олія, риба та птиця. Водночас мінімізуються споживання цукру, червоного м’яса та будь-яких ультраоброблених продуктів.

Експерти радять робити акцент саме на такому раціоні, щоб не лише підтримувати здоров’я печінки, але й покращувати стан організму загалом.