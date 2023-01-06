Сенсорне харчування: як отримати задоволення від їжі

Крім насичення організму поживними речовинами (без чого тіло не зможе функціонувати), в їжі є не менш важлива функція — задоволення. І щоб його отримати, потрібний не лише апетит.

Більшість людей, які практикують дієти для схуднення, схильні багато в чому обмежувати себе. Це стосується як вибору продуктів, так і розміру порцій.

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Що таке сенсорне харчування

Оскільки жорсткі обмеження суттєво впливають на психіку, прихильники таких дієт з часом формують "дієтичне мислення". Дієта стає подвигом, а будь-який зрив, який трапляється, – провалом, за який людина може відчувати сором, почуття провини та бажання компенсувати помилку.

Бажання контролювати калорії, дотримуватися детоксикації, регулювати частоту прийомів їжі, ділити їжу на хорошу і погану і відстежувати цифри на терезах заважає тілу. Але, як правило, людина без проблем із харчовою поведінкою сама розуміє, яку їжу, якої температури та текстури їй хочеться. І якщо систематично йому в цьому відмовляти, зв'язок із тілом порушується, стає складніше розпізнавати свої бажання та можуть траплятися зриви.

Довірчі відносини з тілом, своїми бажаннями та потребами називають усвідомленим харчуванням. Це не про дієту, не про контроль, а про зв'язок з тілом, вміння розпізнавати свої думки та уподобання, що стосується контакту з організмом загалом, навіть щодо їжі.

Навіщо концентруватися на їжі

Зараз темп життя дуже високий, ми всі кудись поспішаємо, нерідко їмо на ходу, поєднуємо їжу з вирішенням низки робочих питань або взагалі відкладаємо їжу або забуваємо про неї. Але важливо зрозуміти, що перерва на їжу – зазвичай 15 – 30 хвилин – рідко суттєво впливає на робочий процес. А от на психіку та контакт голови та тіла вплинути може.

Якщо під час трапези приділяти всю свою увагу безпосередньо їжі та своїм відчуттям, процес пройде ефективніше. Легше відчуватиме смак і аромат, ретельніше пережовуватиметься їжа, значно простіше розпізнаватиме сигнали тіла, помітить ситість і не переїсти.

Щоб концентруватись на їжі, можна зробити кілька вправ. Адже свідомість стосується життя загалом, а не лише їжі. Так, ще перед початком споживання можна помедитувати, заспокоїтися, сповільнитися. Важливо зрозуміти, чи дійсно хочеться їсти? А може, просто стало нудно чи самотньо?

Саме харчування не має бути швидкими: на їжі потрібно концентруватися. Переживати про час, як правило, не потрібно. Отже, можна виділити цей час для повноцінної їжі. Важливо звертати увагу на відчуття від кожного шматочка, прислухатися до звуків, запаху, текстури, що змінюється при жуванні смаків, ковтанні та відгуку тіла.