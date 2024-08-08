Секс у воді: чи безпечний і як мінімізувати ризики

У бажанні урізноманітнити сексуальне життя нема нічого поганого. Навпаки - це класно і потрібно для того, аби почуття обох партнерів залишались палкими. Про секс у воді - морі, джакузі, ванні - ви точно задумувались, або успішно практикували.

При цьому варто знати, наскільки секс у воді є безпечним для вашого інтимного здоров'я. Адже цей фактор є важливішим, ніж жага до експериментів. Лікарка-гінекологиня Полюхович Аліна розповіла усі тонкощі цього питання.

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Чи безпечний секс у морі, басейні, джакузі

Лікарка зауважує, що обираючи воду замість ліжка, ви ризикуєте контактувати з мікробами, які природньо мешкають у цих водоймах.

Насправді концепція сексу в воді сама по собі здається романтичною, але по факту, це статевий акт з усіма її мешканцями( мікробіками, і не забувайте, що хтось пісяє у воду),

– зазначає лікарка.

Чи можна завагітніти у воді

Гінекологиня наголошує, що шанси завагітніти під час сексу, навіть якщо він у воді, звісно що, – є.

"Якщо еякуляція в вас, то шанси завагітніти прирівнюються як і при звичайному статевому акті", – зазначає Полюхович Аліна.

Негативні фактори сексу у воді

Кожен епізод сексу у воді несприятливо впливає на жіноче здоров'я, оскільки збільшує ймовірність розвитку циститу, кандидозу.

Волога вода, мокра вода, але піхва не буде мокра, вода її не зволожує , адже кислотність в хлорованому басейні зовсім інша.

, адже кислотність в хлорованому басейні зовсім інша. А презерватив? Теоретично можливо, але практично це НЕ комфортно, і цілісність презерватива пошкоджується при таких умовах.

Натомість використання лубрикантів, лікарка однозначно радить під час сексу у воді.

"Лубриканти? Однозначно так, на силіконовій основі. Та в душі, а не у відкритих водоймах, – додає гінекологиня.

На останок лікарка порадила обирати місця для сексу, які будуть "оптимальні для вашого здоров'я".