Менструальний цикл починається з першого дня кровотечі та триває до першого дня наступної менструації. У середньому це від 24 до 38 днів, а самі "критичні дні" – від 3 до 7. Яєчники випускають зрілу яйцеклітину приблизно в середині циклу (якщо він 28 днів, це близько 14 дня), пише 24 Канал з посилання на HealthLine.

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Чи можна займатись сексом під час місячних?

Ще недавно питання: "Чи можна займатися сексом під час місячних?" викликало б суцільні суперечки та осуд. Але якщо менструація проходить без ускладнень і ви стежите за гігієною, секс у ці дні не є небезпечним.

Ба більше, багато хто відзначає, що відчуття під час менструації можуть бути навіть сильнішими – внаслідок посиленого притоку крові до органів малого таза. Проте дослідження показують: комусь такий досвід приносить лише позитивні емоції, а хтось стикається з психологічним дискомфортом, незручністю "після" або навіть негативом з боку партнера.

До того ж лібідо у жінок різне: в одних воно досягає піку в період овуляції, в інших бажання не знижується під час місячних.

Чи можна завагітніти під час місячних?

Поширеною хибною думкою є те, що в ці дні вагітність нібито неможлива. Насправді сперматозоїди здатні зберігати життєздатність до 5 – 7 днів, а овуляція у деяких жінок відбувається раніше звичайного. Якщо вона трапляється майже відразу після закінчення кровотечі, зачаття цілком реальне.

Тому, якщо ви не плануєте вагітність, важливо пам'ятати про контрацепцію завжди, а не тільки в "небезпечні" дні.

Менструальна кров – не тільки природне біологічне виділення, а й сприятливе середовище для розмноження бактерій. Під час місячних зростає ризик різних інфекцій, тому ретельно дотримуйтесь гігієни після сексу. Достатньо звичайного душу з теплою водою – агресивні засоби тут тільки нашкодять.

Кров і пов'язані з нею асоціації можуть викликати збентеження, почуття ніяковості. Важливо, щоб обидва партнери обговорювали свої відчуття та були готові до такого досвіду – тільки тоді секс принесе задоволення.

4 поради для комфортного сексу під час місячних

Підготуйте місце заздалегідь. Перед близькістю прийміть душ, застеліть постіль великим рушником або одноразовою пелюшкою, тримайте під рукою вологі серветки. Не забувайте про лубриканти. Навіть попри виділення, додаткове зволоження допоможе уникнути дискомфорту та мікротравм. Вибирайте відповідні пози. Місіонерська, "ложки" та інші положення, де жінка внизу, допоможуть мінімізувати виділення. Спробуйте секс у душі. Це не тільки зручно, а й набагато простіше в плані прибирання, а також може внести різноманітність в інтимне життя.

Головне – повага до своїх бажань та кордонів партнера.