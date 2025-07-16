Менструальний цикл починається з першого дня кровотечі та триває до першого дня наступної менструації. У середньому це від 24 до 38 днів, а самі "критичні дні" – від 3 до 7. Яєчники випускають зрілу яйцеклітину приблизно в середині циклу (якщо він 28 днів, це близько 14 дня), пише 24 Канал з посилання на HealthLine.
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Чи можна займатись сексом під час місячних?
Ще недавно питання: "Чи можна займатися сексом під час місячних?" викликало б суцільні суперечки та осуд. Але якщо менструація проходить без ускладнень і ви стежите за гігієною, секс у ці дні не є небезпечним.
Ба більше, багато хто відзначає, що відчуття під час менструації можуть бути навіть сильнішими – внаслідок посиленого притоку крові до органів малого таза. Проте дослідження показують: комусь такий досвід приносить лише позитивні емоції, а хтось стикається з психологічним дискомфортом, незручністю "після" або навіть негативом з боку партнера.
До того ж лібідо у жінок різне: в одних воно досягає піку в період овуляції, в інших бажання не знижується під час місячних.
Чи можна завагітніти під час місячних?
Поширеною хибною думкою є те, що в ці дні вагітність нібито неможлива. Насправді сперматозоїди здатні зберігати життєздатність до 5 – 7 днів, а овуляція у деяких жінок відбувається раніше звичайного. Якщо вона трапляється майже відразу після закінчення кровотечі, зачаття цілком реальне.
Тому, якщо ви не плануєте вагітність, важливо пам'ятати про контрацепцію завжди, а не тільки в "небезпечні" дні.
Менструальна кров – не тільки природне біологічне виділення, а й сприятливе середовище для розмноження бактерій. Під час місячних зростає ризик різних інфекцій, тому ретельно дотримуйтесь гігієни після сексу. Достатньо звичайного душу з теплою водою – агресивні засоби тут тільки нашкодять.
Кров і пов'язані з нею асоціації можуть викликати збентеження, почуття ніяковості. Важливо, щоб обидва партнери обговорювали свої відчуття та були готові до такого досвіду – тільки тоді секс принесе задоволення.
4 поради для комфортного сексу під час місячних
- Підготуйте місце заздалегідь. Перед близькістю прийміть душ, застеліть постіль великим рушником або одноразовою пелюшкою, тримайте під рукою вологі серветки.
- Не забувайте про лубриканти. Навіть попри виділення, додаткове зволоження допоможе уникнути дискомфорту та мікротравм.
- Вибирайте відповідні пози. Місіонерська, "ложки" та інші положення, де жінка внизу, допоможуть мінімізувати виділення.
- Спробуйте секс у душі. Це не тільки зручно, а й набагато простіше в плані прибирання, а також може внести різноманітність в інтимне життя.
Головне – повага до своїх бажань та кордонів партнера.