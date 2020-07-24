Додавання в раціон гречки сприяє уповільненню процесів старіння і підвищує стресостійкість організму. А все тому. що гречка підвищує рівень білка SIRT1, який захищає клітини організму і збільшує тривалість життя.

"Білок довголіття" здатна підвищити гречка

Білок SIRT1 належить до сімейства сіртуїнів, які беруть участь в утворенні жирових клітин і метаболізмі глюкози. Підвищення рівня SIRT1 уповільнює старіння і підвищує стресостійкість організму. Про це свідчать висновки вчених, які провели експерименти з моделями щурів і простежили вплив різного раціону на їхнє здоров'я. Роботу опублікували в Journal of Cereal Science.

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Єдиний спосіб оптимізації рівня білка SIRT1 – обмеження калорій, однак далеко не всім показаний низькокалорійний раціон, який може привести до зниження маси тіла.

Раціон, в якому є гречка, допоміг стабілізувати рівень білка SIRT1 без голодування,

– заявили дослідники.

Додавання гречки в раціон щурів підвищувало в організмі рівень SIRT1 без втрати ваги й жорстких обмежень в харчуванні.

Як проводили експеримент

Вчені спостерігали протягом восьми тижнів за трьома моделями щурів, де в першій групі був стандартний раціон, в другій обсяг корму знизили на 30%, а в третій до стандартної порції додали гречку – близько 30% від обсягу порції.

Дієта з обмеженням калорій призвела до зниження SIRT1 в крові на 19%, в шлунку на 95%, печінки на 35% і нирках на 27%. Ймовірно, те ж саме відбувається й у людей, які дотримуються дієт.

Тварини з третьої групи набрали більше ваги, ніж щури з другої, хоча всі тварини споживали однакову кількість калорій.

Це означає, що споживання гречки забезпечує правильний розвиток у довгостроковій перспективі,

– додали автори.

Відомо, що гречка багата на рослинний білок і амінокислотами, а клітковина, на яку багата гречка, відповідає за відчуття ситості.

Імовірно, інші рослинні продукти, зокрема зернові, овочі, фрукти й горіхи, мають аналогічний ефект на SIRT1.