Секретна зброя проти старіння: гречка підвищує "білок довголіття"
Додавання в раціон гречки сприяє уповільненню процесів старіння і підвищує стресостійкість організму. А все тому. що гречка підвищує рівень білка SIRT1, який захищає клітини організму і збільшує тривалість життя.
"Білок довголіття" здатна підвищити гречка
Білок SIRT1 належить до сімейства сіртуїнів, які беруть участь в утворенні жирових клітин і метаболізмі глюкози. Підвищення рівня SIRT1 уповільнює старіння і підвищує стресостійкість організму. Про це свідчать висновки вчених, які провели експерименти з моделями щурів і простежили вплив різного раціону на їхнє здоров'я. Роботу опублікували в Journal of Cereal Science.
Читайте також 7 причин, чому варто їсти гречку
Єдиний спосіб оптимізації рівня білка SIRT1 – обмеження калорій, однак далеко не всім показаний низькокалорійний раціон, який може привести до зниження маси тіла.
Раціон, в якому є гречка, допоміг стабілізувати рівень білка SIRT1 без голодування,
– заявили дослідники.
Додавання гречки в раціон щурів підвищувало в організмі рівень SIRT1 без втрати ваги й жорстких обмежень в харчуванні.
Як проводили експеримент
Вчені спостерігали протягом восьми тижнів за трьома моделями щурів, де в першій групі був стандартний раціон, в другій обсяг корму знизили на 30%, а в третій до стандартної порції додали гречку – близько 30% від обсягу порції.
Тварини з третьої групи набрали більше ваги, ніж щури з другої, хоча всі тварини споживали однакову кількість калорій.
Це означає, що споживання гречки забезпечує правильний розвиток у довгостроковій перспективі,
– додали автори.
Відомо, що гречка багата на рослинний білок і амінокислотами, а клітковина, на яку багата гречка, відповідає за відчуття ситості.
Імовірно, інші рослинні продукти, зокрема зернові, овочі, фрукти й горіхи, мають аналогічний ефект на SIRT1.