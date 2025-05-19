Цей пілотний проєкт реалізовано в Аль-Аксі спільно з Almoosa Health Group. Головну роль тут виконує віртуальний лікар на ім’я "доктор Хуа": пацієнти описують свої скарги через планшет, система аналізує інформацію, уточнює деталі, розглядає знімки (зокрема ЕКГ та рентген) і пропонує план терапії, повідомляє 24 Канал з посилання на Bloomberg.

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Як працюватиме перша ШІ-лікарня

Остаточне рішення підписує лікар, однак безпосередній огляд пацієнта не відбувається – втручання необхідне лише у випадку надзвичайної ситуації.

Цей проєкт – важливий крок до того, щоб штучний інтелект міг самостійно діагностувати і лікувати пацієнтів. На попередньому етапі тестування рівень помилок становив менше 0,3%,

– заявив генеральний директор Synyi AI Чжан Шаодянь.

Поки що технологія обмежується лише респіраторними захворюваннями – їх близько 30 (зокрема астма і фарингіт). За рік Synyi AI планує розширити охоплення до 50 хвороб, включаючи гастроентерологічні та шкірні проблеми.

Перші десятки пацієнтів вже пройшли безкоштовну діагностику, участь лікаря у кожному випадку є обов’язковою. Коли випробування завершаться, результати передадуть владі Саудівської Аравії, яка й вирішуватиме долю впровадження технології (рішення можуть ухвалити протягом півтора року).

Однак, серед деяких експертів зберігається скептицизм.

Як зазначив Нґіам Кі Юань, старший консультант Національної університетської лікарні Сінгапуру, що Навіть найсучасніші ШІ-системи поки що не можуть повністю замінити первинну ланку.

Штучний інтелект в китайських медтехнологіях

Втім, приклад Synyi AI підтверджує тенденцію: китайські розробники медтеху активно виходять на ринки Близького Сходу. Наприклад, вже є проєкти співпраці з європейськими компаніями у сфері генної терапії та теледіагностики, а компанія XtalPi будує лабораторію штучного інтелекту в ОАЕ.

У Китаї ШІ давно використовується для онлайн-консультацій, але переважно як допоміжний інструмент. Деякі, наприклад Medlinker, розробляють власні медичні моделі на базі GPT. Їхній MedGPT, за запевненнями компанії, діагностує поширені хвороби з точністю, порівнянною з лікарями.

Заснована у 2016 році Synyi AI вже співпрацювала з понад 800 медичними закладами в Китаї, пропонуючи рішення у сфері діагностики, управління медичними даними та досліджень. Проєкт у Саудівській Аравії став для компанії першим кроком на світовій арені. На думку Чжана Шаодяня, ШІ найбільше потрібен у важкодоступних районах, де не вистачає кваліфікованих спеціалістів: