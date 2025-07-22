Навіть якщо знають про негативні наслідки: чому деякі люди шкодять самі собі

Іноді люди продовжують дотримуватися шкідливих звичок, навіть коли шкода від них стає очевидною. Чому так відбувається? Науковці спробували розкрити причини такого деструктивної поведінки, що часто зустрічається, наприклад, серед людей, які страждають ігровою залежністю, зловживають алкоголем чи наркотиками.

Психологи з Університету Нового Південного Уельсу дійшли цікавого висновку: проблема не завжди у відсутності мотивації чи небажанні щось змінювати. Для частини людей справжньою причиною стає неспроможність усвідомити причинно-наслідковий зв’язок між власними діями та негативними наслідками, пише 24 Канал з посилання на Nature Communications Psychology.

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Як проходило дослідження?

В експерименті взяли участь 267 добровольців із 24 країн світу – завдяки онлайн-платформі Prolific вибірка була максимально різноманітною. Учасникам пропонували зіграти у комп’ютерну гру "Планети й пірати" з елементами фантастики та міжгалактичної торгівлі.

Гравці заробляли бали, клікаючи по різних планетах, але правила залишалися прихованими: клік по одній із планет міг викликати появу піратів, які забирали значну частину виграшу. На іншій планеті цей ризик був відсутній.

Аналіз поведінки гравців дозволив виділити три основні типи реагування. Перший – "чутливі" (26% учасників): вони самостійно здогадалися, якої планети слід уникати, не чекаючи підказок.

Другу групу склали "нечутливі" (47%): вони скорегували свою поведінку тільки після пояснення, де криється небезпека.

Та особливу увагу дослідники звернули на третю групу – "компульсивних" (27%). Навіть після детального роз’яснення правил ці люди продовжували натискати на небезпечну планету, добре усвідомлюючи, що це призводить до втрат.

Чому люди шкодять самі собі?

Деякі люди просто не вчаться на власних помилках. Навіть маючи мотивацію уникнути шкоди, вони не пов’язують свої дії з виникненням проблем,

– зазначає один з авторів дослідження Філіпп Жан-Рішар-ді-Брессель.

Через пів року частину учасників знову запросили пройти експеримент і додаткове опитування. Поведінка залишилася сталою: компульсивні гравці повторили ті самі дії, навіть попри власний досвід і знання правил. Це свідчить про те, що йдеться не про випадковість чи емоційний імпульс, а про стійку тенденцію. Щобільше, учасники цієї групи діяли усвідомлено, а не автоматично.

За словами авторів, отримані дані свідчать про неспроможність людей компульсивного типу інтегрувати нові знання у свою щоденну стратегію. Тобто навіть розуміючи, у чому полягає ризик, такі люди не схильні змінювати свою поведінку.

Це відкриття має важливе значення для профілактики та корекції залежностей: схожі механізми лежать в основі гральної залежності, алкоголізму чи інших шкідливих звичок. З огляду на це, фахівці зможуть розробляти більш ефективні програми допомоги й інформаційні кампанії, адже стандартні попередження для компульсивних людей зазвичай малоефективні.