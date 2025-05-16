Знайшли ще один негативний вплив самотності на здоровʼя

Погіршення слуху залишається однією з найпоширеніших проблем зі здоров’ям у світі, вражаючи понад 1,5 мільярда людей. Велике когортне дослідження, проведене китайськими науковцями, виявило зв’язок між самотністю та ризиком розвитку втрати слуху.

Попри те, що фізіологічні та поведінкові фактори втрати слуху добре вивчені, вплив психосоціальних аспектів, таких як відчуття самотності, досі досліджений недостатньо, повідомляє 24 Канал з посилання на Health Data Science.

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Нове дослідження впливу самотності

Цю проблему детально розглянули фахівці з кількох провідних китайських університетів. У роботі було проаналізовано медичні дані понад 490 тисяч британців, зібрані за медіанний період у 12,3 року. Кожен учасник оцінив рівень своєї самотності, відповідаючи на чітко сформульоване запитання.

Результати дослідників показали, що у людей, які відчувають самотність, імовірність розвитку втрати слуху на 24% вища. Такий висновок залишався актуальним навіть з урахуванням віку, статі, соціально-економічного становища, супутніх захворювань, приймання лікарських препаратів, соціальної ізоляції, депресії та генетичної схильності.

Самотність погіршує слух

Як зазначив Юньлун Сун з Інституту прикладної психології Тяньцзінського університету, саме відчуття самотності може сприяти погіршенню слуху, створюючи негативний зворотний зв’язок: самотність посилює проблеми зі слухом, а втрата слуху, своєю чергою, підсилює відчуття самотності.

Особливо виражений цей вплив для нейросенсорної туговухості – її розвиток пов’язаний із пошкодженням равлика внутрішнього вуха або слухового нерва. Також було виявлено, що у жінок негативний вплив самотності на слух проявляється сильніше, ніж у чоловіків. Попри те, що генетична схильність збільшує ризик втрати слуху, вона жодним чином не впливає на силу впливу самотності – отже, механізм, ймовірно, інший.

Це перше масштабне дослідження, в якому самотність розглядається не лише як наслідок погіршення слуху, а й як можлива причина такої проблеми. Утім, як зазначають автори, встановлення причинно-наслідкового зв’язку потребує додаткових доказів.

Серед можливих пояснень дослідники називають хронічне запалення, підвищення тиску, нейроендокринні реакції на стрес, а також вплив супутніх хронічних хвороб і шкідливих звичок.