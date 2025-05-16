Попри те, що фізіологічні та поведінкові фактори втрати слуху добре вивчені, вплив психосоціальних аспектів, таких як відчуття самотності, досі досліджений недостатньо, повідомляє 24 Канал з посилання на Health Data Science.

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Нове дослідження впливу самотності

Цю проблему детально розглянули фахівці з кількох провідних китайських університетів. У роботі було проаналізовано медичні дані понад 490 тисяч британців, зібрані за медіанний період у 12,3 року. Кожен учасник оцінив рівень своєї самотності, відповідаючи на чітко сформульоване запитання.

Результати дослідників показали, що у людей, які відчувають самотність, імовірність розвитку втрати слуху на 24% вища. Такий висновок залишався актуальним навіть з урахуванням віку, статі, соціально-економічного становища, супутніх захворювань, приймання лікарських препаратів, соціальної ізоляції, депресії та генетичної схильності.

Самотність погіршує слух

Як зазначив Юньлун Сун з Інституту прикладної психології Тяньцзінського університету, саме відчуття самотності може сприяти погіршенню слуху, створюючи негативний зворотний зв’язок: самотність посилює проблеми зі слухом, а втрата слуху, своєю чергою, підсилює відчуття самотності.

Особливо виражений цей вплив для нейросенсорної туговухості – її розвиток пов’язаний із пошкодженням равлика внутрішнього вуха або слухового нерва. Також було виявлено, що у жінок негативний вплив самотності на слух проявляється сильніше, ніж у чоловіків. Попри те, що генетична схильність збільшує ризик втрати слуху, вона жодним чином не впливає на силу впливу самотності – отже, механізм, ймовірно, інший.

Це перше масштабне дослідження, в якому самотність розглядається не лише як наслідок погіршення слуху, а й як можлива причина такої проблеми. Утім, як зазначають автори, встановлення причинно-наслідкового зв’язку потребує додаткових доказів.

Серед можливих пояснень дослідники називають хронічне запалення, підвищення тиску, нейроендокринні реакції на стрес, а також вплив супутніх хронічних хвороб і шкідливих звичок.