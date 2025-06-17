Як самотність впливає на тривалість життя

Самотність давно вважається одним із найнебезпечніших ворогів здоров'я. Так, у деяких гучних доповідях, включно зі звітом головного хірурга США, її шкоду порівнюють із щоденним курінням 15 цигарок. Але чи завжди все так однозначно?

Свіжі дані міжнародної групи вчених, опубліковані в престижному журналі Journal of the American Medical Directors Association, запропонували несподіваний погляд на проблему, пише 24 Канал.

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Самотність і тривалість життя

Дослідження охопило понад 380 тисяч літніх людей (віком від 65 років) з Канади, Фінляндії та Нової Зеландії, які отримують допомогу вдома. Здавалося б, ця категорія особливо вразлива до самотності, проте висновки виявилися не такими передбачуваними.

Проаналізувавши стандартизовані оцінки стану здоров'я та дані про смертність, дослідники виявили: якщо врахувати вік, загальне самопочуття та інші фактори ризику, то відчуття самотності не збільшує ймовірність смерті протягом року. Ба більше, серед тих, хто зізнавався у своїй самотності, рівень смертності виявився навіть нижчим, ніж у їхніх більш товариських однолітків.

Наш аналіз показує, що самотність сама по собі не прискорює смерть серед літніх людей, які перебувають під домашнім наглядом. Це йде всупереч зі звичними уявленнями, що склалися на основі досліджень у ширшій популяції,

– пояснює професор Бонавентура Егбуджі з Університету Ватерлоо.

У різних країнах кількість самотніх літніх людей, які отримують догляд, становить від 15,9% (Канада) до 24,4% (Нова Зеландія). Цікавий нюанс: найчастіше про свою самотність повідомляють ті, хто фізично міцніший і рідше потребує допомоги родичів або друзів. Це підкреслює складність взаємозв'язку між здоров'ям, рівнем незалежності та соціальними контактами.

Автори дослідження радять не фокусуватися виключно на статистиці смертності. Набагато важливіше розглядати самотність як проблему якості життя, адже вона безпосередньо впливає на психологічний стан.

Вчені підкреслюють, що служби домашнього та соціального догляду можуть зіграти ключову роль у збереженні активних соціальних зв'язків літніх людей. І закликають до нових, більш тривалих досліджень: щоб розкрити тонкі механізми взаємозв'язку між самотністю, здоров'ям та культурними особливостями.