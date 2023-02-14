Шлюб впливає на рівень цукру в крові

Провели дослідження, в якому вчені вимірювали середній рівень цукру в крові у літніх людей. Виявилося, що життя в шлюбі дозволяє підтримувати нормальний рівень глюкози в крові.

Нове дослідження рівня цукру у крові

У дослідженні вивчався взаємозв'язок між сімейним станом, якістю шлюбу та середнім рівнем глюкози в крові у людей похилого віку. Учасниками стали 3335 людей у віці 50 – 89 років, які не хворіють на цукровий діабет.

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Протягом десяти років їх запитували про те, чи перебувають вони у відносинах і як змінювалося їхнє сімейне становище. Їм також ставили питання, які б допомогли зрозуміти, наскільки відносини між піддослідними та їхніми партнерами теплі та підтримуючі.

Шлюб позитивно впливає на здоров'я

Згідно з отриманими даними, при вступі в шлюб або партнерство в аналізі крові відзначалося покращення такого показника, як глікований гемоглобін. Він дозволяє зрозуміти, яким був рівень глюкози у крові за останні кілька місяців. Так ось, життя в парі призводило до зниження цього показника. І це чудово, тому що нормальний рівень глікованого гемоглобіну знижує ризик смерті. Але без відносин цей показник зростав.

Цікаво, що рівень глюкози у крові істотно впливає сам факт наявності пари, а не якість відносин. Вчені не знайшли пояснення цьому результату, але, можливо, хтось недооцінює підтримку партнера. Або у дослідженні пропустили якусь важливу деталь.