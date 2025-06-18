В основе технологии – модифицированные дрожжи Saccharomyces boulardii, которые получили название "остеодрожжи". Эти микроорганизмы имитируют работу костеобразующих клеток – остеобластов, превращая мочевину из человеческих отходов в гидроксиапатит (HAp). HAp – это биосовместимый минерал, который является основным строительным элементом костей и зубов у человека, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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Как работает технология

Процесс прост: дрожжи, попадая в питательную среду с мочевиной, увеличивают ее щелочность, способствуя накоплению кальция и фосфатов. В течение суток эти элементы кристаллизуются в прочные гранулы гидроксиапатита – вещества, широко используемого в производстве имплантатов, реставрации древних артефактов и создании биоразлагаемых материалов. Из каждого литра обработанной мочи удается получить до 1 грамма чистого HAp.

Экономические и экологические преимущества

Экономическая эффективность также впечатляет: себестоимость гидроксиапатита, произведенного дрожжевым способом, составляет около $19 за килограмм – в разы дешевле традиционных методов (рыночная цена – до $200 за килограмм). Ожидается, что к 2030 году спрос на HAp возрастет до 3,5 млрд долларов.

Несмотря на то, что моча составляет лишь 1% всех сточных вод, на ее долю приходится 70 – 90% азота и до 65% фосфора – веществ, провоцирующих опасное "цветение" водоемов и вредят экосистеме.

Одно из ключевых преимуществ метода – его доступность. Для работы нужны только недорогие дрожжи и стандартные производственные чаны, которые могут использоваться даже при низких температурах. Это дает шанс внедрять инновацию в странах с ограниченной инфраструктурой.

Подтверждение эффективности и будущие перспективы

Эффективность подхода подтверждена с помощью микроскопии: флуоресцентные метки показали накопление минералов внутри дрожжей, а электронная микроскопия – структуру полученного HAp. Во время испытаний в Сан-Франциско система продемонстрировала реальную экономическую выгоду: город мог бы получать до 1,4 миллиона долларов прибыли ежегодно.

На этом амбиции ученых не заканчиваются. В планах – использовать дрожжевую платформу и в других сферах, например, для создания материалов для энергетики и 3D-печати. Как отметил Ясуо Йосикуни из Лаборатории Беркли, технология открывает путь к замене пластика и производства экологических стройматериалов. Исследование поддержали Министерство энергетики США, Минобороны и ВВС США.