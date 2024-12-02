Какие отношения крепче – начавшиеся после личной встречи или онлайн

Знакомства через интернет – с использованием специализированных приложений и платформ – уже давно перестали быть чем-то необычным. Однако некоторые люди до сих пор проявляют недоверие, считая, что такой способ поиска партнера может негативно повлиять на качество романтических отношений. Американские ученые решили выяснить, действительно ли это так.

Существует мнение, что в отношениях, которые возникают в результате виртуального общения, может преобладать физическое притяжение, в то время, как эмоциональная связь остается на втором плане, что делает такие отношения менее искренними и серьезными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Social Sciences.

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Кроме того, одним из недостатков интернет-знакомств считается вероятность ложной информации в профилях на платформах для поиска партнеров.

Новое исследование свиданий

Чтобы разобраться, оправданы ли сомнения скептиков, занимающих позицию против онлайн-знакомств, Майкл Ланглей, доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна в Университете Бейлора, провел исследование вместе с психологами Лирой Тухи и Ариэль Подберески из Университета штата Флорида.

Добровольцы для исследования были набраны среди студентов крупного университета на юге США, которые участвовали в онлайн-опросе. В исследовании приняли участие 233 человека старше 18 лет. 120 участников сообщили о наличии отношений, в то время, как 113 указали, что пока не встречаются. 169 респондентов рассказали о предыдущем опыте любовных отношений, а 64 отметили, что нынешние связи являются их первыми романами.

Сначала участники сообщили, как они познакомились с нынешними или бывшими партнерами - через личную встречу или онлайн-приложения. Затем они оценили качество отношений по 18 критериям, включая удовлетворенность, близость и доверие, используя шкалу от 1 до 7 баллов. Ученые проанализировали результаты с помощью статистических методов, измеряя качество отношений в зависимости от способа знакомства.

Онлайн-знакомства не влияют на качество отношений

В результате анализа не было выявлено значительных различий в качестве отношений, исходя из того, как они начались – через личную встречу или через интернет. Исследователи объяснили это тем, что негативные стереотипы о приложениях для свиданий за последние годы ослабли.

Ранее такие знакомства осуждали, но наше исследование показало, что отношения, которые начались в приложениях для знакомств, могут быть равноценными романам, возникших после личных встреч,

– отметили авторы исследования.

Однако ученые отметили, что определенные ограничения не позволили сделать обобщений. Выборка участников была сформирована только из одного университета, и большинство из них были женщинами. Для подтверждения выводов необходимо провести дополнительные исследования с участниками из других демографических групп.