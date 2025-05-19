Значительно раньше чем считалось: в каком возрасте легкие начинают терять функции

Эффективность работы легких человека меняется на протяжении всей жизни, и их функциональные возможности начинают снижаться с возрастом. Ранее считалось, что этот процесс стартует значительно позже, чем показали новые исследования.

Современные научные данные свидетельствуют, что уменьшение жизненной емкости легких может начинаться уже в молодости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

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Новое исследование легких

Долгое время считалось, что максимальные показатели функции легких достигаются в возрасте 20 – 25 лет, после чего длительный период остаются стабильными и только со временем начинают ухудшаться. Такие выводы опирались на исследования, которые не охватывали все этапы человеческой жизни.

Недавнее исследование, в котором пульмонологи применили метод ускоренного когортного дизайна, объединило данные более 30 тысяч участников в возрасте от 4 до 82 лет. Кроме показателей функции легких, ученые учитывали данные о курении и заболеваниях дыхательной системы.

Как быстро легкие теряют свои функции

В результате специалисты выделили два основных этапа развития легких: сначала происходит стремительный рост в детстве, затем – более медленное достижение пиковых функций легких.

Например, объем форсированного выдоха за одну секунду достигает максимальной отметки примерно в 20 лет у женщин и 23 года у мужчин. После достижения этого пика снижение функций начинается раньше, чем считалось ранее.

Отдельно было отмечено влияние хронической астмы и курения. Астма способствует более раннему достижению пика объема форсированного выдоха и уменьшает жизненную емкость легких в течение всей жизни. Курение же ускоряет ухудшение функций легких, начиная с 35-летнего возраста,