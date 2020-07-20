В Жовковской центральной районной больнице от осложнений COVID-19 умерла 28-летняя роженица, которая родила ребенка несколько дней назад.

Больная коронавирусом роженица родила ребенка с пятницы на субботу, а в понедельник умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Zaxid.net.

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Главный врач Жовкивской центральной районной больницы Игорь Сапожников рассказал, что женщина проживала в Яворовском районе и ее госпитализировали уже с подтвержденным диагнозом COVID-19.

С пятницы на субботу женщина родила ребенка через кесарево сечение на 27 неделе беременности.

Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком, были привлечены. Но спасти ее не удалось,

– рассказал Игорь Сапожников.

До официальных выводов патологоанатомов подробностей состояния здоровья женщины во время госпитализации не разглашают. Зато областной эксперт по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения ЛОГА Игорь Потапов рассказал, что были определенные проблемы.

Младенец находится в реанимации

Новорожденного ребенка госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. По словам заведующей отделения интенсивной терапии недоношенных новорожденных Зоряны Салабай, ребенок находится в очень тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.