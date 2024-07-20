Кто чаще чувствует себя "самозванцем": женщины или мужчины

Синдром самозванца, когда люди чувствуют незаслуженность своих достижений, неоднократно становился объектом научного изучения. В недавнем метаанализе, проведенном американскими психологами, было проанализировано более ста исследований на эту тему, и было обнаружено, что женщины чаще мужчин испытывают этот синдром.

Концепция "синдрома самозванца" впервые была представлена в 1978 году в работах Паулины Кланс и Сюзанны Аймс, которые заметили, что многие успешные женщины склонны приписывать свои успехи внешним обстоятельствам или случайности, а не собственным заслугам.

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Новое исследование синдрома самозванца

Сначала считалось, что женщины сталкиваются с этим синдромом чаще из-за гендерных стереотипов, однако дальнейшие исследования показали неоднозначные результаты. Некоторые работы указывали на значительные различия между гендерами, тогда как другие не находили таковых.

Группа психологов из Калифорнийского государственного университета во Фресно использовала метод метаанализа для объединения и анализа 108 научных статей, в которых участвовали более 42 тысяч человек. Исследования проводились в различных регионах, включая Северную Америку, Европу и Азию, и использовались специализированные инструменты оценки, такие как шкалы Кланс и Харви.

Женщины чаще имеют синдром самозванца

Результаты метаанализа показали, что женщины действительно чаще мужчин испытывают синдром самозванца, с разницей в 0,27 балла по шкале Коуэна. Это различие было статистически значимым и наблюдалось в большинстве исследований. Разночтения в предыдущих работах ученые связали с малыми размерами выборок.

Систематический обзор, опубликованный в журнале Current Research in Behavioral Sciences, также показал, что склонность женщин к синдрому самозванца не уменьшилась со временем, несмотря на изменения в общественном восприятии гендерных вопросов. Было также отмечено, что в бизнес-сфере гендерные различия менее выражены, чем в науке и других отраслях, и что результаты варьируются в зависимости от региона, что может указывать влияние культурных факторов.

Вопрос о том, влияет ли склонность женщин к синдрому самозванца на их успех и благосостояние по сравнению с мужчинами, остается открытым, поскольку исследования, подтверждающие такую связь, пока не проводились.