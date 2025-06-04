Умерла за 8 дней: женщина заразилась опасной амебой после промывания носа

В Техасе умерла 71-летняя женщина после заражения редкой, но чрезвычайно опасной амебой Naegleria fowleri. Инфицирование произошло после того, как женщина промыла носовые пазухи водой из бака кемпингового автофургона.

Заражение амебой

Первые тяжелые признаки болезни – повышенная температура, сильная головная боль и нарушение сознания – появились на четвертый день после использования зараженной воды, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Состояние быстро ухудшалось, впоследствии добавились судороги. К сожалению, несмотря на все попытки врачей, через восемь дней женщина умерла. Лабораторные анализы подтвердили: в спинномозговой жидкости пациентки нашли Naegleria fowleri.

Этот одноклеточный организм вызывает редкий, но почти всегда смертельный первичный амебный менингоэнцефалит. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), с 1962 года в стране зафиксировано лишь 164 случая такой инфекции – выжить удалось лишь четырем пациентам.

Что известно об амебе, которая разрушает мозг

Naegleria fowleri обычно живет в теплой пресной воде – озерах, реках, горячих источниках. Также амебу можно встретить в плохо обработанных или недостаточно хлорированных бассейнах. Она питается бактериями, но попав через нос в человеческий организм, может вызвать смертельную опасность.

Первые симптомы заражения появляются от 1 до 9 дней после попадания амебы в организм. Сначала это резкая головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. На следующих стадиях развиваются ригидность шейных мышц, судороги, психические расстройства, галлюцинации, а иногда и кома. Подавляющее большинство инфицированных умирает в течение 18 дней от появления симптомов.

Эксперты отмечают: при промывании носа следует использовать только стерильную или кипяченую воду, чтобы минимизировать риск подобного заражения.