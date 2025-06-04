Заражение амебой

Первые тяжелые признаки болезни – повышенная температура, сильная головная боль и нарушение сознания – появились на четвертый день после использования зараженной воды, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Состояние быстро ухудшалось, впоследствии добавились судороги. К сожалению, несмотря на все попытки врачей, через восемь дней женщина умерла. Лабораторные анализы подтвердили: в спинномозговой жидкости пациентки нашли Naegleria fowleri.

Этот одноклеточный организм вызывает редкий, но почти всегда смертельный первичный амебный менингоэнцефалит. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), с 1962 года в стране зафиксировано лишь 164 случая такой инфекции – выжить удалось лишь четырем пациентам.

Что известно об амебе, которая разрушает мозг

Naegleria fowleri обычно живет в теплой пресной воде – озерах, реках, горячих источниках. Также амебу можно встретить в плохо обработанных или недостаточно хлорированных бассейнах. Она питается бактериями, но попав через нос в человеческий организм, может вызвать смертельную опасность.

Первые симптомы заражения появляются от 1 до 9 дней после попадания амебы в организм. Сначала это резкая головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. На следующих стадиях развиваются ригидность шейных мышц, судороги, психические расстройства, галлюцинации, а иногда и кома. Подавляющее большинство инфицированных умирает в течение 18 дней от появления симптомов.

Эксперты отмечают: при промывании носа следует использовать только стерильную или кипяченую воду, чтобы минимизировать риск подобного заражения.