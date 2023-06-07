Более 20 ЭКО и 25 лет попыток: женщина родила дочь в 53 года
Источник:dailyrecord.co.uk
В Шотландии женщина впервые стала матерью в 53 года. Она пережила 21 неудачную попытку зачать ребенка, но не сдавалась, пока не забеременела дочерью. Девушку зовут Дейзи Грейс и она абсолютно здорова.
Только одно экстракорпоральное оплодотворение стоит около 124 500 долларов. И вот, после 25 лет попыток Гелен Далглиш наконец-то стала мамой.
Внимание 9 продуктов, которые помогут сохранить молодость
Далглиш предприняла первые попытки забеременеть в 28 лет, женщина признается, что после стольких лет попыток она уже начала отчаиваться, но когда чудо случилось, весь негативный опыт забылся.
Когда вы получаете это маленькое чудо, вы забываете о 25 годах. Теперь, глядя на нее, я не могу поверить, что я мама. Это сюрреалистично,
- сказала мамочка.
История Гелен
Гелен со своим мужем прошли первый этап ЭКО бесплатно через Национальную систему здравоохранения. Когда этого не удалось, они вложили все свои сбережения в борьбу с бесплодием.
Как бы эмоционально, физически и финансово это ни вымотало, Далглиш говорит, что знала, что ей суждено было стать матерью.
"Меня поддерживало то, что я продолжала видеть этого ребенка. Каждая попытка совершенно опустошает. Это как смерть", – поделилась женщина.
После второй попытки с новой клиникой она смогла выносить ребенка до полного срока.
Женщина забеременела после 21 попытки ЭКО / Фото dailyrecord.co.uk.
"Я не собиралась делать последнее лечение", – призналась она. "Мой отец был серьезно болен дома в Шотландии и скончался".
Однако Далглиш прошла еще одно лечение.
"Перед смертью папа сказал: "Что я могу послать тебе с небес?", а она ответила: "Пожалуйста, пришли ребенка", – вспоминает Далглиш.
Несмотря на то, что беременность была сложной, у Гелен развился диабет и преэклампсия, она была уверена, что встретит свою девочку.
В сентябре она родила Дейзи Грейс.