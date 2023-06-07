Более 20 ЭКО и 25 лет попыток: женщина родила дочь в 53 года

В Шотландии женщина впервые стала матерью в 53 года. Она пережила 21 неудачную попытку зачать ребенка, но не сдавалась, пока не забеременела дочерью. Девушку зовут Дейзи Грейс и она абсолютно здорова.

Только одно экстракорпоральное оплодотворение стоит около 124 500 долларов. И вот, после 25 лет попыток Гелен Далглиш наконец-то стала мамой.

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Далглиш предприняла первые попытки забеременеть в 28 лет, женщина признается, что после стольких лет попыток она уже начала отчаиваться, но когда чудо случилось, весь негативный опыт забылся.

Когда вы получаете это маленькое чудо, вы забываете о 25 годах. Теперь, глядя на нее, я не могу поверить, что я мама. Это сюрреалистично,

- сказала мамочка.

История Гелен

Гелен со своим мужем прошли первый этап ЭКО бесплатно через Национальную систему здравоохранения. Когда этого не удалось, они вложили все свои сбережения в борьбу с бесплодием.

Как бы эмоционально, физически и финансово это ни вымотало, Далглиш говорит, что знала, что ей суждено было стать матерью.

"Меня поддерживало то, что я продолжала видеть этого ребенка. Каждая попытка совершенно опустошает. Это как смерть", – поделилась женщина.

После второй попытки с новой клиникой она смогла выносить ребенка до полного срока.



Женщина забеременела после 21 попытки ЭКО / Фото dailyrecord.co.uk.

"Я не собиралась делать последнее лечение", – призналась она. "Мой отец был серьезно болен дома в Шотландии и скончался".

Однако Далглиш прошла еще одно лечение.

"Перед смертью папа сказал: "Что я могу послать тебе с небес?", а она ответила: "Пожалуйста, пришли ребенка", – вспоминает Далглиш.

Несмотря на то, что беременность была сложной, у Гелен развился диабет и преэклампсия, она была уверена, что встретит свою девочку.

В сентябре она родила Дейзи Грейс.



Девочка родилась здоровой / Фото dailyrecord.co.uk.