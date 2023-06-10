Женщина похудела со 140 килограммов вдвое благодаря новому спортивному хобби: вот как она изменилась

Никола Бауэр потеряла 70 килограммов лишнего веса всего за год. И это при том, что возраст женщины 50 лет, но благодаря радикальному изменению диеты и новому энергичному хобби, ей это удалось легко и в удовольствие. Более того, эффект до сих пор есть, а вес не возвращается.

Никола Бауэр родом и Великобритании, она родила и воспитала двоих детей. Однажды сын нашел ее без сознания, врачи диагностировали инсульт. Кроме того, у женщины обнаружили порок сердца, операция исправила ситуацию, но вот со 140 килограммами нужно было что-то делать.

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Женщина пообещала себе изменить свою жизнь и через год уменьшила свой вес вдвое. Сначала Никола пробовала разные быстрые диеты и марафоны, но они бездействовали, вес быстро возвращался, когда она возвращалась в привычный рацион.

Обычно она пропускала завтрак, одновременно "перекусывала" белым хлебом с маслом, бутербродами, чипсами в течение дня. Вечером Бауэр готовила спагетти болоньезе и заедала блюдо чесночным хлебом. Также женщина любила стейк из пюре с кусочками масла или покупала в магазине курицу гриль с сыром на ужин.

– говорится в статье.



Женщина весила 140 килограммов / Фото mirror

Утомление и плохое настроение Никола "лечила" углеводами: чипсами, печеньем, пила сладкие газированные напитки.

Однако болезнь и рекламная открытка в почтовом ящике заставили изменить рацион и пищевые привычки женщины.

"Однажды я увидела в пакете с почтой рекламную открытку о 12-месячной программе по похудению в группе. Поэтому я решила присоединиться. Сначала было страшно, но впоследствии я увлеклась", - вспомнила женщина.

Внимание! За год регулярных тренировок и благодаря изменению рациона женщина весом 140-килограммов похудела вдвое: 24-й размер одежды она сменила на 12-й, а через некоторое время, на 10-й.

Никола рассказала, что удерживать вес ей помогает изменение рациона и несколько принципов питания, которых она придерживается.

отказалась от сливочного масла и сладкой воды;

перестала покупать печенье;

вместо этого добавила в рацион свежие фрукты, йогурт и низкокалорийное желе.

И главное – Никола начала ездить на велосипеде, и теперь преодолевает 12 – 30 километров каждый день, чтобы сохранить свое сердце здоровым.



Николас теперь каждый день ездит на велосипеде / Фото mirror