Спасла жизнь даже после смерти: во Львове трансплант-координатор стала донором органов

Трансплант-координатор Галина Грановская, которая работала в Хмельницкой областной больнице и помогала пациентам с пересадкой органов, продолжила спасать жизни даже после своей смерти.

Галина, которая в течение карьеры стала ключевым специалистом в сфере трансплантации, стала посмертным донором для двух женщин, которые страдали терминальной стадией хронического заболевания почек.

Также на тему В сети появился материал об операционной "черных трансплантологов": как на самом деле

Посмертное донорство

Донорские органы были трансплантированы специалистами Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова, которые выполнили необходимые операции, чтобы вернуть женщинам возможность на полноценную жизнь.

На днях у женщины, которая имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами, произошел инсульт - медики не смогли спасти коллегу. Решение о посмертном донорстве приняла дочь Галины, Полина Грановская, которая отметила, что ее мать всегда откликалась на просьбы о помощи и ей бы было важно продолжить делать добрые дела.

Спасенные жизни

Первая реципиентка, 39-летняя женщина из Буковины, боролась с болезнью пиелонефритом большую часть своей жизни, тогда как вторая, 60-летняя жительница Закарпатья, вынуждена была жить на диализе после удаления пораженных поликистозом почек. Благодаря пересадке, обе женщины теперь имеют шанс вести нормальную жизнь.

Пересадки прошли успешно, и обе пациентки уже вернулись домой, где могут наслаждаться жизнью без ежедневной потребности в диализе. Этот акт донорства не только продлил жизнь двух женщин, но и стал свидетельством несокрушимого духа Галины Грановской и безграничной любви и преданности ее семьи, которая помогла реализовать ее последнее желание помочь другим.