Железнодорожная больница в Харькове отказывается принимать больных коронавирусом COVID-19. Там из-за нехватки персонала и оборудования к этому просто не готовы.

Перепрофилировать заведение под инфекционную больницу решили еще несколько недель назад. С 26 октября там уже должны работать с больными COVID-19. Об этом сообщила корреспондент 24 канала.

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Железнодорожная больница подчиняется не городу или области, а Министерству транспорта. Именно поэтому процедуры согласования были достаточно длительными. По данным ОГА, договоренности с Национальной службой здоровья Украины продолжаются и сейчас.

Учреждение всегда принимало пациентов с сердечными и нервными проблемами, но не инфекционных. По словам местных работников, средств защиты и оборудования там мало – в частности, нет закрытых боксов и есть только 5 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Проблема с кадрами

В то время, как во всех других медучреждениях Харькова не хватает анестезиологов, в Железнодорожной больнице они есть – все согласились работать с COVID-19. Однако в больнице нет ни одного инфекциониста. Медсестры и санитарки просто массово увольняются с работы.

Основная проблема – это терапевты и инфекционисты. Без них мы не можем сформировать надлежащее количество команд, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом,

– подчеркнул Игорь Пасюра, медицинский директор больницы.

По его словам, в медучреждении есть лишь 16 точек для подключения кислорода. Учитывая то, что там планировали открыть 300 коек для больных коронавирусом, этого точно недостаточно. Ведь по стандартам, кислородом должно быть обеспечено 80% их количества.

О ситуации в Железнодорожной больнице в Харькове: смотрите видео 24 канала