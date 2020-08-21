Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова производить вакцину против коронавируса. Главное – договориться со странами, которые их разрабатывают.

Во время визита в Николаевскую область Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину против коронавируса, сообщает РБК-Украина.

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Президент рассказал, что сейчас Минздрав ведет переговоры со странами-разработчиками вакцин для того, чтобы организовать с ними сотрудничество. По его словам, если переговоры пройдут удачно, то Украина сможет приобщиться к изготовлению вакцины.

Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам, ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, если Украина начнет производить вакцину против коронавируса, то это покроет не только потребности нашей страны, но и других государств.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала