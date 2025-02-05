Если решений для уменьшения цен на лекарства не будет, будут кадровые изменения, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на рост цен на лекарства. Глава государства требует конкретных шагов для защиты здоровья граждан.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Зеленский хочет решить вопрос доступности лекарств

Зеленский во время совещания с министром здравоохранения и представителями Антимонопольного комитета, он отметил недопустимость завышенных цен.

То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно – министра здравоохранения, Антимонопольного комитета,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер также заявил, что если соответствующие решения не будут приняты, он вынужден будет принять кадровые изменения.

"Я устал ждать соответствующих предложений. Времени немного. Все, что надо сделать, вполне понятно. Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей. Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения", – отметил Зеленский.