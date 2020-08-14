Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили меры, которые предпринимают правительства обеих стран для борьбы с пандемией COVID-19.

Зеленский рассказал Нетаньяху о том, что в Украине зарегистрировали очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом и в стране действует адаптивный карантинный режим, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Во время разговора президент Украины заявил, что украинская сторона заинтересована приобрести израильскую вакцину против коронавируса.

Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины,

– сказал Владимир Зеленский.

Что известно об израильской вакцине против COVID-19

Согласно сообщению ученых, для разработки вакцины использовали вирус везикулярного стоматита. Если конкретно – это репликативная рекомбинантная вакцина VSV-ΔG-spike, в которой гликопротеин G вируса везикулярного стоматита заменили на S-белок (spike) SARS-CoV-2.

Израильская вакцина против коронавируса проявила свою эффективность в испытаниях на золотых сирийских хомяках. Для грызунов она оказалась безопасной. Более того, у животных появились антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2. Это открыло путь к следующей фазе испытаний.

Эксперименты на людях-добровольцах должны начаться после Тишрейских праздников. Испытания будут проводиться в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.