Что происходит с медициной на оккупированных территориях Запорожской области

Кремлевские пропагандисты дискредитируют систему здравоохранения в Украине и подчеркивают свою "помощь" в "качественном лечении" гражданских на временно оккупированных территориях. Фейкометы снимают видео о "восстановлении" медицины в Запорожской области, но скрывают, что помощь в большинстве своем оказывают оккупантам, а медработников в больницах не хватает.

Ложь россиян

Пропагандистские телеграмм-каналы снова распространяют сообщение, якобы РФ обеспечивает "лучшее" лечение для жителей временно оккупированных территорий. Мол, мэр Мелитополя Иван Федоров лжет о плохом качестве медицины в оккупированном регионе. В то время как Россия вроде бы закупает новое оборудование в больнице, а сами медучреждения специализируются именно на помощи местным жителям.

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Как на самом деле

С начала широкомасштабного вторжения кремлевская дезинформационная кампания распространилась не только в нарративах о так называемом "нацизме" в Украине, но и касалась здравоохранения в Украине. Российские СМИ снимают видео о помощи медучреждениям на временно оккупированных территориях и подчеркивают на "отстройке" больниц. Но действительно делают это для того, чтобы скрыть свои настоящие преступления. Параллельно с рекламными роликами об "улучшении медицины" в Запорожской области РФ распространяет фейки о медицинской системе в Украине.

Кроме того, Россия последовательно обстрелами уничтожает украинские учреждения здравоохранения. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Украины, российские военные повредили 1439 медучреждений и полностью разрушили 190. оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на 1 сентября 2023 года, Россия нанесла прямые убытки Украине на 151,2 миллиарда долларов. Из них ущерб в системе здравоохранения составляет 2,9 миллиарда долларов. Однако эксперты отмечают, что общее количество разрушенных и поврежденных медучреждений составляет 1223 объекта.

Пропагандисты пытаются очернить Министерство здравоохранения Украины для умалчивания реальных проблем жителей оккупированных городов. К примеру, кремлевский ставленник в Запорожской области Евгений Балицкий в начале октября 2023 года. сообщил, что с 2024 года медицинское лечение в регионе можно получить только по российскому паспорту. Таким образом, россияне проводят насильственную паспортизацию украинцев и лишают их права на медицинскую помощь. Также у россиян есть дефицит в кадровом составе медиков в Запорожье, о чем говорят даже сами коллаборанты. Да, Балицкий отмечал, что во временно оккупированной Запорожской области не хватает около 1700 медиков В то время как городской голова Мелитополя Иван Федоров говорит, что, по неофициальным данным, россиянам на оккупированной территории не хватает по меньшей мере 3 тысяч медиков. Так что россияне пытаются провести массовый учет среди местных работников медицинской сферы. К тому же РФ лечит в большинстве своем своих военных, тогда как местное население почти не получает помощи. К примеру, в поселке Розовка Запорожской области россияне переориентировали районную больницу в учреждение по оказанию помощи своим раненым военным. За словами городского головы Мелитополя Ивана Федорова, около 90% больниц в регионе оказывают медпомощь исключительно оккупантам. Проблемы у россиян на оккупированных территориях не только с медработниками, но и с лекарствами. В некоторых населенных пунктах есть острая нехватка медикаментов. Зафиксированы и случаи, когда россияне не выдавали инсулин больным диабетом, которые имеют украинский паспорт. Россияне говорят о "восстановлении" медицины, хотя на самом деле уничтожают украинские города и убивают мирное население. Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001

Автор: Елизавета Ткаченко