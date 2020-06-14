Сезон отпусков так и не начался из-за неопределенной ситуации с коронавирусом. Но все мы все-таки надеемся попасть на море еще этим летом или хотя бы осенью. Для многих людей – это сигнал для похудения. Но действительно ли всем нужно худеть?

24 канал решил расставить точки над і. Вашему вниманию представлена методология измерения Индекса здорового веса.

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А если говорить в контексте: главное – быть физически активными и психически здоровыми, то можно упрекнуть в том, что не заботимся о собственном здоровье.

Каким должен быть здоровый вес

Чтобы выявить, есть ли проблемы с весом, следует учесть индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Но опираться только на вес – недостаточно.

Здоровый индекс массы тела – соотношение веса к квадрату роста – колеблется от 18.5 до 24.9. Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщами" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особой необходимости нет.

Избыточный вес определяется ИМТ 25 – 29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5, является слишком маленьким.

К примеру: вес = 68 кг, рост = 165 см (1,65 м)

Расчет: 68 ÷ (1,65)2 = 24,98.

Соотношение талии к бедрам может рассказать об угрозе висцерального ожирения.

Талия должна быть меньше бедер. У мужчин соотношение талии к бедрам должно быть 0.9 или меньше, а у женщин – 0.85 или меньше. Висцеральное ожирение — это существенный риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Для женщин нехватка жира опасна, так как жировая ткань выделяет или изменяет ряд гормонов. У женщин со слишком низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея — нарушение менструального цикла или его прекращение.

Именно от наследственности зависит распределение жира в теле. Например, большой бюст и отсутствие тонкой талии, или худощавые плечи, но большие ягодицы – это все зависит от плотности рецепторов гормонов на разных частях тела. В этих случаях тяжело "делать талию" или "худеть в ногах" – лучше принять свое тело и заботиться о своем здоровье.

Главная задача – это соблюдать правильные пропорции талии и веса в нормальных пределах.