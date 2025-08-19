Привычно почти для всех – дать себе еще "пять минут" на Instagram Reels или TikTok перед сном. Но эти пять минут легко превращаются в час. Кажется, это привычный способ расслабиться, однако ваш мозг может воспринимать это иначе.

Исследование под руководством профессора Цяна Вана (Тяньцзинский педагогический университет), опубликовано в журнале NeuroImage, выявило: длительный просмотр коротких видео запускает в мозге те же механизмы, как при алкогольной или игровой зависимости, пишет 24 Канал со ссылкой на Times.

Почему короткие видео так затягивают?

Reels и TikTok созданы так, чтобы вы не могли остановиться. Каждый свайп дает короткую "дофаминовую подпитку" – химическое вещество, которое вызывает чувство удовольствия и мотивации. Платформы намеренно используют быстрый монтаж, музыку и неожиданный контент, чтобы подпитать этот круг: ожидание следующего мгновенного наслаждения не заканчивается.

Постепенно мозг привыкает к таким стимулам и становится нечувствительным к другим источникам радости. Чтение книги, вкусный ужин или искренний разговор с другом начинают казаться слишком медленными и скучными.

Это не преувеличение: ученые подтверждают, что изменения в мозге при чрезмерном потреблении коротких видео подобны тому, что наблюдают у зависимых от азартных игр или алкоголя – мозг перестраивает восприятие удовольствия, ему все сложнее наслаждаться чем-то, кроме коротких видео.

Как страдает ваше внимание и память?

Опасен еще один нюанс: такие видео напрямую влияют на префронтальную кору – центр принятия решений, самоконтроля, концентрации и эмоций. В состоянии постоянного возбуждения это нарушает привычные когнитивные процессы. Снижается способность сфокусироваться на одной задаче, хуже запоминать детали разговора, трудности с сопротивлением соблазну снова "заскролить".

К этому добавляется растущая потребность мозга к новизне. Чем больше он получает неожиданного и быстрого контента, тем сложнее удовлетвориться более спокойными занятиями, как чтение длинной статьи или работа над проектом. Со временем это похоже на когнитивные нарушения, вызванные длительным потреблением алкоголя – мозг все больше тяготеет к сиюминутному удовольствию и отдаляется от способности к глубокому мышлению.

Как TikTok и Reels "крадут" у вас сон и ясность мыслей?

Привычка листать ленту перед сном, особенно если вас увлекают эмоциональные видео, нарушает циркадные ритмы. Экран светит прямо в ваши глаза, а мгновенный контент держит мозг в состоянии возбуждения, даже когда стоит уже переходить ко сну. В этот момент тормозится выработка мелатонина, а это главный гормон, который настраивает нас на отдых.

Результат – трудно засыпать, а утром вы чувствуете ментальную "задурманенность": информация хуже сохраняется, новое воспринимается медленнее, а сложные мысли даются труднее. Если так продолжается постоянно, это буквально истощает мозг – организм не успевает восстановиться, токсины не выводятся, не укрепляются синапсы.

Как защитить мозг от цифровой "перегрузки"?

Конечно, короткие видео могут быть веселыми и даже полезными. Однако важно помнить: их способность вызывать зависимость и влиять на ваши умственные способности доказана научно.

Чтобы уберечь себя, эксперты советуют сознательно устраивать "детокси" – определять лимиты экранного времени, делать перерывы и наполнять жизнь разнообразными активностями. Практикуя цифровую гигиену, вы сохраните легкость мыслей, хорошее настроение и психическое здоровье, не жертвуя удовольствием от современных технологий.