По статистике 98% людей периодически находятся в состоянии, которое называется "синдром навязчивой мелодии". Однако, что именно происходит с нашим мозгом во время "застревания" мелодии до сих пор было загадкой.

И женщины, и мужчины одинаково часто испытывают это явление, но синдром навязчивых мелодий имеет тенденцию длиться дольше у женщин. Кроме того, он раздражает их сильнее, чем мужчин, пишет webmd.

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На песни с текстами приходится 73,7% "застрявших мелодий", тогда как инструментальная музыка вызывает лишь 7,7% всех случаев.

Как избавиться от навязчивой мелодии

Ученые даже нашли способ бороться с этим синдромом: для того, чтобы избавиться от навязчивой мелодии, необходимо "переключить" мозг на любую трудную задачу для рабочей памяти – кроссворд, логическое упражнение или что-то подобное.

Почему возникает синдром навязчивой мелодии

Когда человек слышит музыку, низкие и высокие частоты обрабатывают различные области мозга, "сводя" их в единую гармоничную картину. Эффекты воздействия музыки на мозг легко зафиксировать во время звучания мелодии, но как это сделать, когда музыка проигрывается только в голове?

Исследователи использовали метод электрокортикографии – фиксирование мозговой активности с помощью электродов, наложенных на кору головного мозга. Этот метод позволяет фиксировать активность нейронов в различных областях мозга гораздо точнее.

Оказалось, что восприятие музыки и "проигрывание" мнимых мелодий активируют одни и те же участки мозга, отвечающие за обработку низких и высоких частот.

Полученные данные открыли ученым перспективу для нового подхода к исследованию афазии – состояния, при котором человек слышит и прекрасно понимает язык, но не может говорить или воспроизвести услышанное.