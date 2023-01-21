Почему нужно защищать кожу от видимого света

Свет – это часть спектра электромагнитного излучения: включает ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение.

Ультрафиолет составляет всего 5% в солнечном свете, 50% – это видимый свет, а 45% – инфракрасный. И видимый свет тоже может оказать негативное влияние на нашу кожу.

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Гиперпигментация

Видимый свет имеет совместное действие вместе с UVA-лучами – частью ультрафиолетового спектра с длинами волн от 320 до 400 нм. Это означает, что при использовании защитных средств только с фильтром от ультрафиолета кожа недостаточно защищена от формирования гиперпигментации по двум каналам: UVA и видимый свет.

Только видимый свет без UVA-лучей, например от LED-ламп, также способствует формированию гиперпигментации. Правда, это относится только к темным фототипам кожи (IV-VI).

Обострение фоточувствительных кожных заболеваний

Солнечная крапивница (появление волдырей на участках кожи, подвергающихся воздействию солнечного света) – это редкое заболевание, в лечении которого важным пунктом стоит фотозащита. У 14 – 90% людей обостряется солнечная крапивница через видимый свет или сочетание его с ультрафиолетовым излучением.

Полиморфный фотодерматит

Это самое распространенное кожное заболевание, вызванное светом. Среди его симптомов сыпь, поражающая разные части тела. Полиморфность означает, что сыпь может иметь разные формы, например маленькие узелки, пузырьки или волдыри.

Чаще его обостряет ультрафиолетовое излучение, но есть зарегистрированные случаи, когда причина рецидива – видимый свет.