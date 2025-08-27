В США зафиксировали редкий случай заражения человека личинками мухи Cochliomyia hominivorax, известной как "плотоядная муха". Эти паразиты питаются живыми тканями и могут вызвать смерть за несколько недель.

Что известно о случае инфицирования?

Как сообщают CNN и The Guardian, инфицированного пациента идентифицировали 4 августа. Известно, что он вернулся из Сальвадора, где вероятно и заразился. Эксперты отметили, что риск для населения США остается очень низким, ведь случай является единичным, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Украину проник опасный комар, способный переносить вирусы Зика и денге

По словам профессора Техасского университета A&M Филиппа Кауфмана, муха откладывает сотни яиц в открытые раны. Личинки вылупляются уже через сутки, начинают проникать в ткани и за короткое время превращают их буквально в "швейцарский сыр".

Такие заражения чаще всего поражают скот и домашних животных, но могут быть опасными и для людей даже при наличии мелкой царапины.

Лечение предусматривает механическую очистку ран, антисептическую обработку и контроль поврежденных участков. Без помощи паразиты способны убить животное за 1 – 2 недели и распространиться на другие особи.

Есть ли повод беспокоиться?

В Министерстве здравоохранения США отметили, что случай не представляет угрозы для общественности. Популяции плотоядных мух в стране в основном уничтожили еще в 1960–70-х годах, однако новые вспышки в соседних регионах заставили власти усилить превентивные меры. В частности, в США планируют создать предприятие для массовой стерилизации самцов этих мух, чтобы предотвратить повторное распространение.

Расследование инцидента ведут Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и департамент здравоохранения штата Мэриленд.