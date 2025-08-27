В США человек впервые заразился плотоядным паразитом
- В США зафиксировали редкий случай заражения человека личинками "плотоядной мухи", что может вызвать серьезные повреждения тканей.
- Инцидент расследуют Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и департамент здравоохранения штата Мэриленд.
В США зафиксировали редкий случай заражения человека личинками мухи Cochliomyia hominivorax, известной как "плотоядная муха". Эти паразиты питаются живыми тканями и могут вызвать смерть за несколько недель.
Что известно о случае инфицирования?
Как сообщают CNN и The Guardian, инфицированного пациента идентифицировали 4 августа. Известно, что он вернулся из Сальвадора, где вероятно и заразился. Эксперты отметили, что риск для населения США остается очень низким, ведь случай является единичным, информирует 24 Канал.
По словам профессора Техасского университета A&M Филиппа Кауфмана, муха откладывает сотни яиц в открытые раны. Личинки вылупляются уже через сутки, начинают проникать в ткани и за короткое время превращают их буквально в "швейцарский сыр".
Такие заражения чаще всего поражают скот и домашних животных, но могут быть опасными и для людей даже при наличии мелкой царапины.
Лечение предусматривает механическую очистку ран, антисептическую обработку и контроль поврежденных участков. Без помощи паразиты способны убить животное за 1 – 2 недели и распространиться на другие особи.
Есть ли повод беспокоиться?
В Министерстве здравоохранения США отметили, что случай не представляет угрозы для общественности. Популяции плотоядных мух в стране в основном уничтожили еще в 1960–70-х годах, однако новые вспышки в соседних регионах заставили власти усилить превентивные меры. В частности, в США планируют создать предприятие для массовой стерилизации самцов этих мух, чтобы предотвратить повторное распространение.
