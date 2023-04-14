В США запретили таблетки для прерывания беременности

Министерство юстиции США в понедельник оспорило решение суда Техаса, которое признало недействительным одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в 2020 году препаратов, принимаемых во время медикаментозного аборта.

Запрет лекарства для прерывания беременности

Министерство юстиции США отметило, что решение окружного судьи США Мэтью Касмарика в Техасе является "чрезвычайным и беспрецедентным. Они добавляют, если постановление суда вступит в силу, оно отменит научный вывод FDA и наносит серьезный вред женщинам, особенно тем, для которых мифепристон является медицинским. необходимостью.

Также на тему Нимесил, Каптоприл, Постинор: какое лекарство теперь будет по рецепту и почему это хорошо

Апелляционный суд США срочно приостановил фактический запрет на мифепристон, но не заблокировал части приказа Касмарика, которые восстанавливают ограничения на распространение таблеток, снятых с 2016 года.

Борьба продолжается

Для получения мифепристона обязательно нужно прийти к врачу, и препарат можно будет использовать до 7 недель беременности, а не до 10, как это было. Чрезвычайная остановка приказа Касмарика должна действовать, пока 5-й окружной суд не рассмотрит апелляцию администрации Байдена в полном объеме.

Апелляцию может рассмотреть другой состав суда. Обе стороны могут немедленно подать апелляцию в Верховный суд США.

Мифепристон используется в Соединенных Штатах более 20 лет. Обычно он применяется вместе с мизопростолом. Непонятно, перейдут ли в случае запрета поставщики услуг на назначение только мизопростола для медикаментозных абортов или будут выполнять только хирургические аборты там, где это разрешено.

Статус абортов в США

В настоящее время в США аборты не полностью запрещены на федеральном уровне, но регулируются на уровне штатов. В каждом штате США существуют собственные законы по абортам. Некоторые штаты разрешают аборты на протяжении всего срока беременности, в то время как другие штаты запретили их полностью.

В июне 2022 года Верховный суд США принял, что конституция США не предусматривает права на аборт, и этим отменила легализацию абортов на федеральном уровне и передала права на регулирование абортов штатам. Во многом это решение стало возможным благодаря действиям президента США Дональда Трампа, назначившего трех судей Верховного суда, что изменило баланс в пользу консерваторов. Это решение вызвало уличные протесты в разных городах страны.