По данным Министерства здравоохранения Украины, в Украине нет регионов, где заполняемость койкомест для больных коронавирусом составила бы менее 50%.

Хуже всего ситуация в Одесской, Полтавской областях и в Киеве. Зато общая заполненность койкомест в Украине для пациентов с COVID-19 составляет 65,4%, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сейчас начальница департамента здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко сообщила, что в областном центре заполнены абсолютно все койко-места, отведенные для пациентов с коронавирусом или с подозрением на наличие заболевания.

Это при том, что в городе госпитализируют только больных с высокой температурой и подтвержденной пневмонией. В целом в области заполнены уже 64,6% коек.

Зато в Минздраве отметили, что это еще не критическая ситуация. Наибольшая заполняемость по Украине в Одесской области, Полтавской и в столице.

Области с наибольшей заполненностью больниц:

В Одесской области занято 80,7% коек,

В Полтавской – 79,9%

В Киеве – 75,9%.

В целом количество госпитализированных с коронавирусом или подозрением на болезнь в Украине ежедневно растет. В частности, только за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1022 пациентов.

За этот же период коронавирус обнаружили в 6 677 человек. Еще 126 – умерли. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновицкой (389) областях и в Киеве (525).