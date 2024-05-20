Что делать, когда закладывает уши в самолете

Уши в самолете закладывает из-за резких перепадов давления. Чтобы этого избежать, нужно выровнять давление воздуха и среднего уха, нагнав больше воздуха через евстахиеву трубу.

Почему закладывает уши в самолете

Уши закладывает, когда давление воздуха в окружающей среде и давление в среднем ухе не совпадают – это мешает барабанной перепонке нормально колебаться. Обычно баланс давления контролирует евстахиева труба – это такой узкий канал, соединяющий среднее ухо с носоглоткой.

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Когда самолет набирает высоту или снижается, давление воздуха в окружающей среде меняется слишком быстро и евстахиева труба не успевает адаптироваться к этим изменениям. Есть люди, у которых уши закладывает в самолете чаще и сильнее. Скорее всего, потому, что они подвержены факторам риска, среди которых:

Маленькая евстахиева труба. Такое часто встречается среди детей и младенцев.

Частые простуды.

Синусит.

Аллергический ринит.

Инфекции среднего уха.

Что делать, если заложило уши в самолете

Хорошая новость в том, что за историю полетов человечество придумало эффективные средства избежать заложенности ушей. Их задача – помочь выровнять давление воздуха и среднего уха, нагнав больше воздуха через евстахиеву трубу.

Сосудосуживающие средства. Перед полетом и за час до посадки можно использовать сосудосуживающие капли, которые вы используете от заложенности носа. Помните, что этим средством не стоит злоупотреблять. Также не рекомендуется давать детям.

Позевывайте и глотайте. Во время взлета и посадки попробуйте глотать слюну. Когда слюна закончится, пейте воду маленькими и частыми глотками. Кроме этого, можно зевать и шевелить челюстью в разных направлениях (только не к хрусталю).

Захватите с собой леденцы и жвачки. Если бортпроводники предлагают леденцы, не отказывайтесь: пригодятся. Или возьмите с собой жвачку – это поможет глотать слюну чаще.

Используйте специальные ушные затычки. Ушные затычки от заложенности ушей - звучит как шутка, но речь идет о специальных ушных затычках для полетов. Они имеют установленный особый фильтр для выравнивания давления между окружающей средой и внутренним ухом.

Что, как полет закончился, а уши так и не раскладывает

Можно попробовать еще раз применить сосудосуживающие капли. Некоторые советуют попробовать ингаляции паром – например, в душе или над миской с горячей водой. Врачи рекомендуют эту процедуру для увлажнения слизистых оболочек, чтобы снять заложенность носа.

Если ничего не помогает и за несколько часов заложенность ушей не проходит, стоит обратиться к врачу. Серьезные последствия случаются редко, но лучше не рисковать – особенно если к заложенности подключаются другие симптомы, например, выделения из уха или боль.