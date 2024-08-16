В Украине вступил в силу закон об использовании медицинского каннабиса

С 16 августа 2024 года, Украина вводит законодательные изменения, регулирующие использование каннабиса для медицинских, научных, промышленных и научно-технических целей.

Для чего будут применять медицинский каннабис

Поэтому, медицинский каннабис становится доступным для лечения в Украине таких состояний, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у военных, тревожные расстройства, эпилепсия, онкологические заболевания и хроническая боль у паллиативных пациентов.

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Кроме того, вещества, такие как каннабис, его смола, экстракты и настойки, были изъяты из перечня особо опасных веществ. Теперь их оборот допускается с некоторыми ограничениями, касающиеся специфики использования.

Также закон обеспечивает возможность выращивания промышленной конопли, с запретом на производство наркотических средств и психотропных веществ. Ключевым условием является использование семян из сортов, содержащих не более 0,2% тетрагидроканнабинола (психотропное вещество конопли) в высушенной соломе, это содержание будет увеличено до 0,3% с 16 февраля 2027 года.

Контроль за распространением

Для регулирования культивирования медицинского каннабиса в Украине, разработаны лицензионные условия, которые в ближайшее время рассмотрит и утвердит Кабинет Министров. Вся цепь выращивания медицинского каннабиса, от производства до реализации в фармацевтических учреждениях, будет подлежать строгому лицензированию и контролю.

Относительно требований к культивированию конопли, важными аспектами являются выращивание в условиях закрытого грунта, круглосуточное видеонаблюдение, доступ к которому будет иметь национальная полиция, а также соблюдение установленных практик сбора и обработки растительного сырья.