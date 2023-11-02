Плохая экология на 56% повышает риск опасного заболевания

Ученые продолжают изучать причины развития болезни Паркинсона. Согласно новому исследованию, загрязнение окружающей среды играет немаловажную роль в возникновении этой нейродегенеративной болезни.

Болезнь Паркинсона – это нейрологическое расстройство, которое серьезно влияет на способность человека выполнять повседневные задачи. Чаще ее симптомы включают тремор, мышечную слабость и замедление движений. Это прогрессирующее заболевание, означающее, что с течением времени симптомы усиливаются.

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Причины развития болезни Паркинсона до сих пор неясны. Исследования показывают, что менее 10% случаев связано с генетическими факторами. Наиболее распространенной генетической мутацией, связанной с Паркинсоном, считается LRRK2. Однако многие случаи заболевания связывают с окружающей средой, такими как влияние пестицидов, тяжелых металлов или повторные черепно-мозговые травмы.

Новое исследование болезни Паркинсона

Недавние исследования, проведенные специалистами по Неврологического института Барроу во главе с Бриттани Кжижановский, также отметили связь между уровнем загрязнения воздуха и риском развития болезни Паркинсона. Эти новые находки предостерегают о необходимости более тщательного анализа влияния окружающей среды на наше здоровье и подчеркивают важность заботы о чистоте воздуха в борьбе против этого серьезного заболевания.

Исследователи провели анализ данных, касающихся почти 90 000 пациентов, у которых была диагностирована болезнь Паркинсона, в базе данных Medicare, охватывающей примерно 22 миллиона человек. Путем сопоставления расположения с данными об уровне загрязнения воздуха и учитывая разные факторы (включая возраст, пол, расу, историю курения и посещения врачей), исследователи обнаружили тесную связь между концентрацией микрочастиц в воздухе и риском развития болезни.

Экология влияет на риск болезни Паркинсона

Результаты исследования показали, что у людей, проживающих в районах с умеренным уровнем загрязнения воздуха риск развития болезни Паркинсона увеличивается на 56% по сравнению с жителями экологически чистых территорий.

Наиболее неблагоприятная ситуация, согласно ученым, складывается в таких регионах, как долина реки Огайо, центральная часть Северной Дакоты, участки Техаса, Канзаса, Восточного Мичигана и края Флориды. В западных районах США, напротив, риск развития этого заболевания оказывается ниже, чем в других частях страны.

По словам ученых, результат их работы отмечает важность изучения загрязнения воздуха как потенциального экологического фактора риска развития болезни Паркинсона. Новые выводы могут повлиять на усиление норм качества воздуха и более глубокое изучение экологических факторов, способствующих развитию различных неврологических заболеваний.