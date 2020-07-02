Зафиксировали случай опасного инфекционного заболевания: киевлянин в реанимации
Жителя Киева госпитализировали в реанимационное отделение столичной больницы с тяжелым течением ботулизма.
Из-за случая начали эпидемиологическое расследование, сообщает Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины.
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Известно, что мужчина почувствовал себя плохо после употребления вяленой рыбы, которую он купил в магазине в Черкассах,
Заболевание, вероятно, связано с употреблением рыбы вяленой (лещ, плотва, густера, вомер), приобретенной 24 июня в рыбном магазине в Черкассах,
– отметили в ведомстве.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве направило информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области, чтобы были приняты соответствующие меры, чтобы избежать распространения заболевания.