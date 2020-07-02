Жителя Киева госпитализировали в реанимационное отделение столичной больницы с тяжелым течением ботулизма.

Из-за случая начали эпидемиологическое расследование, сообщает Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины.

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Известно, что мужчина почувствовал себя плохо после употребления вяленой рыбы, которую он купил в магазине в Черкассах,

Заболевание, вероятно, связано с употреблением рыбы вяленой (лещ, плотва, густера, вомер), приобретенной 24 июня в рыбном магазине в Черкассах,

– отметили в ведомстве.

Ботулизм – что это? Острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, которые содержат микробный токсин – ботулинум. Он является самым опасным из всех бактериальных токсинов.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве направило информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области, чтобы были приняты соответствующие меры, чтобы избежать распространения заболевания.