Тренировка только натощак – не аксиома. Специалисты рассказывают, что и когда нужно съесть и выпить перед тренировкой для лучшего результата и комфорта.

Как правило, после еды физическая активность не рекомендуется, пишет Medical Daily.

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Почему нельзя много есть перед тренировкой

Поскольку сердце и сосуды пытаются поставлять дополнительную кровь к мышцам, поэтому другие сосуды сужаются. Так, например, происходит с артериями пищеварительной системы. Этот спазм может привести к ощущению слабости и боли в желудке. Также интенсивные упражнения на полный желудок вызывают рефлюкс, икоту, тошноту и рвоту.

Голодным тоже нельзя быть

Тренировка в голодном состоянии заставляет организм сжигать накопленные углеводы, ускоряя потерю веса. Однако вред перевешивает пользу. Недостаточное питание перед тренировкой приводит к головокружению, потере сознания, тошноте, слабости или апатии.

Уровень гликогена – "топлива" для организма, у голодного человека будет очень низким. Это ускорит сжигание жира во время тренировки, но с одинаковой вероятностью приведет к потере мышечной массы путем разрушения белков для получения энергии.

Когда лучше есть перед тренировкой

Время приема пищи может варьироваться в зависимости от интенсивности метаболизма человека, но, как правило, нужно есть за один-два часа до запланированной физической активности. Это позволит желудку освободиться до начала тренировки, обеспечив бесперебойный процесс пищеварения.

Тем не менее, если с момента последнего приема пищи прошло несколько часов, перед тренировкой необходимо перекусить. Тогда тело, получив адекватное питание, сможет избежать усталости и лучше справится с нагрузками.

Перед тренировкой нельзя употреблять в пищу кислотные и жирные (в некоторых случаях молочные продукты. Диетологи советуют углеводно-белковые перекусы до 200 ккал для идеального повышения энергии.